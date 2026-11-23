Manchester United poinformował Football Association o zamiarze odwołania się od czerwonej kartki Leny’ego Yoro w meczu Premier League przeciwko Liverpoolowi na Anfield w Liverpoolu. Informuje o tym Sky Sports.

Wykluczenie na początku meczu

Yoro otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę w siódmej minucie spotkania, które zakończyło się porażką Manchesteru United 0:4. Arbiter usunął piłkarza z boiska po faulu na Alexandrze Isaku poza polem karnym, gdy napastnik zmierzał w kierunku bramki.

Sędzia uznał ten epizod za pozbawienie rywala oczywistej okazji bramkowej. Jednocześnie po meczu trwały spory o to, czy Isak kontrolował piłkę i czy mógł ją opanować przed wyjściem bramkarza Manchesteru United Senne Lammensa.

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Stanowisko zespołu i sędziego

Główny trener Manchesteru United Mauricio Pochettino oświadczył, że jego zdaniem piłka powinna trafić do bramkarza, a Yoro nie miał zamiaru zderzyć się z Isakiem. Uważał również, że przed wykluczeniem arbiter powinien był podyktować rzut karny dla jego zespołu po sytuacji z udziałem Jérémy’ego Jacqueta i Bryana Mbeumo.

Pomocnik Manchesteru United Kobbie Mainoo nie zgodził się z decyzją arbitra, zaznaczając, że przy stanie dziesięciu przeciwko jedenastu gra na Anfield stała się dla zespołu znacznie trudniejsza. Były sędzia Premier League Dermot Gallagher natomiast poparł decyzję arbitra zarówno w sprawie czerwonej kartki, jak i niepodyktowania rzutu karnego.

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