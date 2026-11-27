Manchester United aktywował zapisaną w kontrakcie opcję przedłużenia umowy z kapitanem zespołu Bruno Fernandesem o rok — do czerwca 2028 roku. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na Sky Sports, poprzedni kontrakt 32-letniego portugalskiego pomocnika wygasał w czerwcu 2027 roku.

Rozmowy o długoterminowej umowie

Według Sky Sports Fernandes odrzucił dwie propozycje klubu dotyczące nowego długoterminowego kontraktu. Negocjacje między piłkarzem a klubem trwają od lata, jednak strony uzgodniły, że powrócą do ich omawiania później.

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Obecnie klub i zawodnik koncentrują się na poprawie wyników drużyny. Fernandes potwierdził Sky Sports, że Manchester United zaproponował mu nową umowę, ale wyjaśnił wstrzymanie negocjacji trudnościami zespołu oraz koniecznością ponownego odnoszenia zwycięstw.

Kariera Fernandesa w klubie

Bruno Fernandes przeszedł do Manchesteru United z portugalskiego Sportingu w styczniu 2020 roku. Kapitanem drużyny został w 2023 roku. W barwach klubu Portugalczyk strzelił 115 goli w 343 meczach we wszystkich rozgrywkach.

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