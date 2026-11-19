W Wielkiej Brytanii klub piłkarski Manchester United poinformował o stracie netto w wysokości 18,1 mln funtów za pierwszy kwartał. Według Channel NewsAsia, powołującego się na Reutersa, rok wcześniej klub odnotował stratę netto w wysokości 6,6 mln funtów. Dane opublikowano 19 listopada.

Przychody klubu

Przychody Manchesteru United za trzy miesiące zakończone we wrześniu wzrosły o 4% do 146 mln funtów, czyli 191,76 mln dolarów. W materiale podano kurs: jeden dolar był równy 0,7614 funta.

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Sytuacja w Premier League

W chwili publikacji materiału klub zajmował 18. miejsce w tabeli Premier League i walczył o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Manchester United mianował Mauricio Pochettino nowym głównym trenerem, aby uniknąć spadku.

W materiale zaznaczono, że spadek z Premier League może pozbawić klub dziesiątek milionów funtów przychodów i wpływów sponsorskich.

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