Manchester United zwolnił głównego trenera Michaela Carricka niespełna sześć miesięcy po podpisaniu przez niego w maju dwuletniego kontraktu, informuje BBC Sport. To trzecia z rzędu zmiana trenera zespołu w trakcie sezonu.

Ostatnim meczem Carricka był remis 4:4 z Aston Villą. United przegrywali 2:4, ale strzelili dwa gole w doliczonym czasie gry i wyrównali. Po meczu kibice skandowali nazwisko trenera, a on stanął między piłkarzami a trybunami, aby uchronić zawodników przed możliwą negatywną reakcją fanów. Dwa tygodnie wcześniej zespół przegrał z Bournemouth 0:3.

Decyzja po serii niepowodzeń

Po porażce z Bournemouth klub przez 44 godziny nie informował publicznie, że Carrick pozostanie na stanowisku, choć sam trener, według BBC Sport, dowiedział się o tym dzień wcześniej. W trzech kolejnych meczach zespół odniósł jedno zwycięstwo, raz zremisował i poniósł jedną porażkę.

United przegrali z Chelsea 0:2 po czerwonej kartce dla Lisandro Martíneza, ale w Lidze Mistrzów odrobili straty ze stanu 0:2 i pokonali Romę 3:2. W meczu z Aston Villą zespół dwukrotnie znalazł się w trudnej sytuacji z powodu błędów w obronie i działań bramkarza, ale zdobył punkt.

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W poprzednim sezonie United pod wodzą Carricka wygrali 12 z 17 meczów i wrócili do Ligi Mistrzów. Jednak po zwycięstwie 5:2 nad Ipswich zespół nie wygrał już w Premier League.

Kontuzje i problemy kadrowe

Na początku sezonu Amad Diallo wypadł na siedem tygodni z powodu kontuzji kostki. Benjamin Šeško stopniowo wracał po problemie z golenią, a później zarówno on, jak i Luke Shaw doznali nowych urazów. Marcus Rashford również już wówczas nie grał.

Carrick prosił o dalsze wzmocnienia składu po transferach Youriego Tielemansa i Andrey’a Santosa. United zapłacili także 70 mln funtów za Carlosa Balebę, lecz z powodu istniejącej kontuzji kostki zadebiutował on dopiero 10 października. Po pięciu meczach w podstawowym składzie Baleba wypadł na dłuższy czas z powodu urazu tylnej części uda.

BBC Sport zwraca także uwagę na problemy w obronie: zespół stracił w tym sezonie 30 goli — spośród klubów pięciu czołowych lig europejskich więcej stracił jedynie Lens. Portal wskazuje Mauricio Pochettino jako prawdopodobnego następcę Carricka.

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