Manchester City wygrał na wyjeździe ze szwedzkim Häcken 2:0 w przedostatnim meczu fazy ligowej kobiecej Ligi Mistrzyń. Lauren Hemp otworzyła wynik i zanotowała asystę przy golu Khadiji „Bunny” Shaw. Poinformował o tym Sky Sports.

Zmiany po przerwie

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ponieważ angielska drużyna nie zdołała przełamać obrony rywalek. W przerwie trener Andrée Jeglertz wprowadził Hemp i Shaw, które zastąpiły Aobę Fujino oraz Beth Mead.

W 55. minucie Hemp przedarła się w pole karne między dwiema obrończyniami. Po próbie wybicia piłki przez Emmę Östlund trafiła ona w goleń angielskiej piłkarki i wpadła do bramki Jennifer Falk. Później Hemp trafiła także w słupek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gol Shaw i niewykorzystany rzut karny

Manchester City zdobył drugą bramkę w 77. minucie. Hemp otrzymała piłkę na lewym skrzydle i podała do Shaw, która przedarła się przez obronę rywalek i uderzyła w dalszy róg bramki.

W doliczonym czasie gry sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny za sytuację, w której Ivi Luik łokciem uderzyła Shaw w twarz podczas walki o górną piłkę. Mary Fowler wykonała jedenastkę, jednak Falk obroniła strzał w dolny lewy róg.

Po zwycięstwie Manchester City miał dziewięć punktów i awansował na trzecie miejsce, choć w piątej kolejce miało się jeszcze odbyć siedem meczów. Ostatnie spotkanie fazy ligowej zespół Jeglertza rozegra u siebie z Austrią Wiedeń 16 grudnia.

Czytaj nas na