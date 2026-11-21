21 listopada w Manchesterze Manchester City zremisował 1:1 z Fulham w meczu Premier League, przerywając serię trzech porażek. Jednocześnie zespół nie potrafi wygrać już od czterech meczów ligowych. Po końcowym gwizdku na stadionie Etihad rozległy się gwizdy i niezadowolone okrzyki kibiców, poinformował „The Guardian”.

Gole i nieuznana bramka Haalanda

Goście objęli prowadzenie w 16. minucie: Rodrigo Muniz po akcji Oscara Bobba zakręcił piłkę w górny róg bramki strzałem z linii pola karnego. Gospodarze wyrównali w 57. minucie — Elliot Anderson mocnym strzałem z woleja posłał piłkę w dolny róg po wybiciu przez obrońców Fulham piłki po rzucie rożnym.

Erling Haaland miał kilka okazji do zdobycia gola. W jednej z sytuacji Norweg przepchnął piłkę obok bramkarza Bernda Leno, jednak sędzia Thomas Bramall odgwizdał faul na golkiperze i nie uznał bramki. Później Haaland nie wykorzystał także okazji po podaniach Phila Fodena i Nico O’Reilly’ego.

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Przewaga w posiadaniu piłki nie przyniosła zwycięstwa

Manchester City dłużej utrzymywał się przy piłce — 59% do 41% — i oddał 15 strzałów, z których trzy były celne. Fulham strzelało pięć razy, a cztery uderzenia były celne. W drugiej połowie Gianluigi Donnarumma uratował gospodarzy po wyjściu Muniza sam na sam z bramką, a wkrótce potem obronił groźny strzał Calvina Basseya.

Anderson, który grał w środku pola razem z Ayyoubem Bouaddim, miał jeszcze jedną szansę, by zapewnić City zwycięstwo, lecz po kombinacji z Haalandem strzelił tuż obok słupka. Zespół Enzo Mareski nie stworzył decydującej okazji pod koniec meczu.

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