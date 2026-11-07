Manchester City rozgromił West Ham 5:0 i wyszedł na pierwsze miejsce w Women’s Super League po domowym remisie Chelsea z Evertonem 1:1. Informuje o tym The Guardian.

Hat-trick Shaw

Khadija Shaw skompletowała hat-tricka w meczu z West Hamem. Otworzyła wynik krótko przed przerwą po tym, jak Hemp przejęła piłkę podczas próby rozpoczęcia przez rywalki ataku od własnej bramki.

Osiem minut po rozpoczęciu drugiej połowy Shaw podwoiła przewagę swojej drużyny, kierując do siatki dośrodkowanie Hemp obok Constance Picaud-Inconnu. Aoba Fujino wkrótce zdobyła trzecią bramkę, a Iman Beney trafiła pięć minut po wejściu z ławki rezerwowych po rykoszecie.

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Shaw skompletowała hat-tricka 16 minut przed końcowym gwizdkiem, wykorzystując podanie Grace Clinton. Gol był 12. trafieniem jamajskiej napastniczki w dziewięciu meczach WSL.

Remis Chelsea

Chelsea objęła prowadzenie w meczu z Evertonem w 28. minucie: Lucy Bronze zgrała piłkę głową do Sandy Baltimore, która strzeliła z bliskiej odległości. Jednak pięć minut później Bronze, próbując wybić piłkę, skierowała ją do własnej bramki.

Everton utrzymał remis do końcowego gwizdka. Była to pierwsza strata punktów Chelsea od inauguracyjnej kolejki sezonu, co pozwoliło Manchesterowi City wyprzedzić londyński klub w tabeli.

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