Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o zakończeniu mandatu misji pokojowej UNIFIL w Libanie pod koniec tego roku. Operacja międzynarodowa, w której obecnie uczestniczy ponad 7 500 żołnierzy sił pokojowych, ma zostać wygaszona w przyszłym roku, informuje YLE News.

Udział Finlandii

W misji UNIFIL od 1982 roku służyło ponad 17 tysięcy Finów. Obecnie w południowym Libanie przebywa około 180 fińskich żołnierzy. Większość z nich stacjonuje w obozie UNP9-1 i wykonuje zadania operacyjne, w tym patrole.

Fińscy żołnierze sił pokojowych wchodzą w skład francuskiego kontyngentu liczącego około 800 wojskowych, stacjonującego w tej bazie. Przeważająca część francuskich żołnierzy to zawodowi wojskowi, podczas gdy większość fińskich uczestników misji stanowią rezerwiści.

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Różne oceny misji

Badacz Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Olli Ruohomäki zaznaczył, że nie można jednoznacznie ocenić sukcesu UNIFIL. Według niego Izrael uważa misję za znaczącą porażkę, ponieważ nie zapobiegła ona uzbrojeniu Hezbollahu. Jednocześnie Ruohomäki podkreślił, że zapobieganie uzbrojeniu tej grupy nie wchodziło w zakres mandatu operacji.

Libańscy urzędnicy oceniają działalność sił pokojowych bardziej pozytywnie, ponieważ wspierały one libańskie siły zbrojne i przyczyniały się do stabilności w trudnych warunkach. Izrael i USA nalegały na wygaszenie UNIFIL. Sekretarz generalny ONZ proponował zastąpienie jej mniejszą misją, jednak z powodu sprzeciwu USA wariant ten prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany. UE również tworzy własną misję w Libanie, aby wspierać libańskie siły zbrojne i organy graniczne, ale nie zastąpi ona operacji ONZ.

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