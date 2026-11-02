W Sądzie Okręgowym w Jerozolimie były prokurator generalny Izraela Awichaj Mandelblit oświadczył, że o ile pamięta, nie zatwierdził szerszego śledztwa w sprawie związków premiera Binjamina Netanjahu z gazetą Israel Hayom. Obrona Netanjahu kwestionuje, czy policja nie wykroczyła poza zakres śledztwa w sprawie 2000, informuje Jerusalem Post.

Granice śledztwa

Mandelblit wyjaśnił, że jego zgoda dotyczyła nagranych rozmów między Netanjahu a wydawcą Yediot Aharonot, Arnonem Mozesem, a nie ogólnego sprawdzania kontaktów premiera z Israel Hayom. Sprawa 2000 dotyczy rzekomych ustaleń w sprawie bardziej przychylnego przedstawiania Netanjahu w Yediot Aharonot w zamian za działania mające ograniczyć działalność jej konkurenta, Israel Hayom.

Netanjahu zaprzecza, by dopuścił się nieprawidłowości. W tej sprawie postawiono mu zarzuty oszustwa i nadużycia zaufania. Zgodnie z ustawą o rządzie wszczęcie postępowania karnego przeciwko urzędującemu premierowi wymaga zgody prokuratora generalnego.

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Pytania obrony

Adwokat Netanjahu Amit Hadad przytoczył przykłady przesłuchań byłego redaktora naczelnego Israel Hayom Amosa Regewa dotyczących udziału premiera w sprawach gazety. Mandelblit odpowiedział, że o ile mu wiadomo, nie zezwolił na ten kierunek śledztwa. Nie pamięta także, aby zatwierdzał pytania dotyczące decyzji redakcyjnych i roli właścicieli gazety w kształtowaniu jej przekazu.

Hadad poruszył również kwestię przesłuchania byłego pomocnika Netanjahu Szlomo Filbera w sprawie oświadczenia, że Netanjahu nie kontrolował Israel Hayom i nie miał organizacyjnego związku z gazetą. Mandelblit powiedział, że nie zatwierdził również tej linii pytań. Jednocześnie jego zeznania dotyczyły tego, co sam zatwierdzał i pamiętał, a nie legalności działań śledczych.

Osobno obrona zakwestionowała procedurę zatwierdzenia zmienionego aktu oskarżenia. Mandelblit podkreślił, że zatwierdził zaktualizowany dokument i przeczytał jego rozszerzony opis domniemanych korzyści w sprawie 4000. Proces, który rozpoczął się w maju 2020 roku, jest na etapie przedstawiania dowodów przez obronę.

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