W Japonii mangaka Yoshinori Kobayashi złożył pozew do Sądu Okręgowego w Tokio przeciwko rządowi, kwestionując zmiany w ustawie o domu cesarskim. Twierdzi, że przepisy zezwalające na adopcję do rodziny cesarskiej wyłącznie mężczyzn z linii ojcowskiej byłych gałęzi cesarskich są sprzeczne z konstytucją, podaje The Japan Times.

Pozew i żądania

Kobayashi zwraca się do sądu o potwierdzenie niekonstytucyjności i nieważności znowelizowanej ustawy. Domaga się także odszkodowania w wysokości 1 mln jenów, czyli około 6341 dolarów.

Powód powołuje się na artykuł 14 Konstytucji Japonii, który gwarantuje równość wobec prawa i zakazuje dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Jego zdaniem ograniczenie kręgu potencjalnych adoptowanych do członków byłych gałęzi cesarskich narusza tę zasadę.

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Nowe zasady adopcji

Zmiany w ustawie przyjęto w lipcu, aby rozwiązać problem zmniejszającej się liczby członków rodziny cesarskiej, a weszły one w życie w sobotę. Przewidują one możliwość adopcji mężczyzn w wieku od 15 lat, którzy nie mają żony ani dzieci i pochodzą w linii ojcowskiej z jednej z 11 byłych gałęzi cesarskich. Gałęzie te opuściły rodzinę cesarską w 1947 roku.

Kobayashi oświadczył po złożeniu pozwu, że stworzenie nowego systemu stanowego jest poważnym problemem. Jego adwokat Rintaro Kuramochi powiedział, że strona powodowa chce uzyskać od sądu orzeczenie konstytucyjne.

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