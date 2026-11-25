W foliach z kropek kwantowych domieszkowanych manganem gorące elektrony mogły szybko pokonywać odległości submilimetrowe, a ich ruchliwość dryfowa osiągnęła około 150 cm²/V·s. Wynik ten opisano w badaniu, o którym informuje Nature. Autorzy pracy wiążą ten efekt z ultraszybką wymianą energii między wzbudzeniami w kropkach kwantowych a stanami spinowymi manganu.

Jak działa mechanizm

W eksperymentach wykorzystano koloidalne kropki kwantowe CdSe z cienką ochronną powłoką CdS. Mangan wprowadzano do ich struktury metodą domieszkowania dyfuzyjnego. Przy silniejszym domieszkowaniu na granicy rdzenia i powłoki tworzyła się warstwa MnₓCd₁₋ₓSe o szerszej przerwie energetycznej.

W zwykłych kropkach kwantowych nadmiar energii fotoelektronów jest szybko tracony wskutek oddziaływania z fononami: nośniki ładunku ochładzają się do stanów energetycznych przy krawędzi pasma w ciągu kilku pikosekund. W cząstkach domieszkowanych manganem rekombinacja Augera z wymianą spinową zachodzi szybciej niż to chłodzenie. Przenosi ona elektron do wysokoenergetycznego zdelokalizowanego stanu, odpowiedniego do transportu przez folię.

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Weryfikacja transportu ładunku

Przejście do szybkiego ruchu elektronów zarejestrowano za pomocą pomiarów przejściowego fotoprądu. Przy wysokim poziomie wzbudzenia, gdy w jednej kropce kwantowej powstawało średnio więcej niż jedno wzbudzenie, sygnał fotoprądu przyjmował schodkowy kształt charakterystyczny dla metody czasu przelotu. W niedomieszkowanych próbkach nie wykryto takiego przejścia nośników przez odstęp między elektrodami z powodu niskiej ruchliwości.

Przy napięciu 100 V prędkość dryfowa elektronów, wyznaczona na najkrótszej badanej odległości 15 μm, wynosiła 24 μm na nanosekundę. Osobna analiza zależności czasu przejścia od odległości dała wartość 21,5 ± 0,4 μm na nanosekundę; przy 70 V — 15,3 ± 0,4 μm na nanosekundę. Stosunek prędkości odpowiadał zmianie pola elektrycznego.

Ponowne zasilanie energią

Autorzy wyjaśniają wydłużony transport tym, że wzbudzone jony manganu mogą ponownie przekazywać energię elektronom, które zaczęły ją tracić podczas ruchu. Utrzymuje to wysokoenergetyczną populację nośników podczas tranzytu, choć mechanizm nie działa bez strat: elektrony, które nie otrzymują ponownego wzbudzenia, przechodzą do stanów o niskiej ruchliwości. Wyniki wskazują na możliwość wykorzystania takiego transportu gorących nośników w fotokonwersji energii i wysokoenergetycznej fotochemii.

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