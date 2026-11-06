Marine Le Pen podczas lunchu w Paryżu we Francji odpowiadała na pytania ambasadorów ośmiu państw graniczących z metropolitalną Francją dotyczące jej planów wobec kraju i Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w środę w Hôtel de Beauharnais, rezydencji ambasadora Niemiec we francuskiej stolicy, informuje Politico Europe.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Włoch, Luksemburga, Szwajcarii, Monako i Andory. Według publikacji głównym tematem lunchu był przyszły program Le Pen dotyczący UE.

Plany dotyczące instytucji UE

Le Pen, która według sondaży zdecydowanie prowadzi w wyścigu prezydenckim w 2027 roku, deklarowała zamiar dążenia do ograniczenia instytucji UE. Chce również przekształcić Komisję Europejską w sekretariat bez uprawnień w sprawach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony zdrowia, a także znacznie zmniejszyć wkład Francji do budżetu UE.

Według doradcy Le Pen, który towarzyszył jej na spotkaniu, dyplomaci otrzymali możliwość bardziej szczegółowego zrozumienia zamiarów partii Zjednoczenie Narodowe i przekazania informacji o nich swoim stolicom. Jeden z dyplomatów państwa uczestniczącego w spotkaniu zaznaczył, że ambasadorów interesowało jej stanowisko w kluczowych kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz współpracy z Francją.

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Kwestie dwustronne i migracja

Ambasadorowie pytali również Le Pen o kwestie dwustronne oraz o prezydenta USA Donalda Trumpa po jego porażce w wyborach uzupełniających. Zjednoczenie Narodowe wcześniej popierało Trumpa, jednak później partia zaczęła się od niego dystansować.

Le Pen prowadzi również kampanię na rzecz ostrzejszego podejścia do migracji, które przewiduje wzmocnienie kontroli na granicach. Może to potencjalnie dotknąć większość państw, których przedstawiciele byli na lunchu: wszystkie z nich, z wyjątkiem Andory i Monako, należą do strefy Schengen.

Grupa ambasadorów spotkała się już we wrześniu z konserwatywnym kandydatem na prezydenta Bruno Retailleau. W najbliższych miesiącach dyplomaci planują spotkania także z innymi kandydatami na stanowisko prezydenta Francji, w tym z Jeanem-Lukiem Mélenchonem.

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