Były członek Partii Liberalnej Mark Jones uczestniczy w reformie systemu wyboru i weryfikacji kandydatów partii One Nation w australijskim stanie Nowa Południowa Walia. Jak podaje The Guardian, Jones opuścił Partię Liberalną w styczniu, a w lutym rozpoczął pracę jako konsultant polityczny One Nation.

W 2023 roku Jones znalazł się wśród trzech finalistów na stanowisko dyrektora oddziału Partii Liberalnej w Nowej Południowej Walii. Stanowisko to obejmuje zarządzanie kampaniami wyborczymi i pozyskiwaniem funduszy. Ostatecznie nie otrzymał nominacji.

Nowa procedura w Nowej Południowej Walii

Według publikacji Jones wraz z byłą działaczką Partii Narodowej Queenslandu Susie Douglas prowadzi z kandydatami rozmowy online trwające od 20 do 30 minut. Następnie przygotowują rekomendacje dla odrębnego trzyosobowego komitetu: lidera One Nation w Nowej Południowej Walii Mike’a Newmana, przewodniczącej oddziału Rebekki Thompson oraz sekretarza Sama Donovana.

Podczas rozmów kandydaci są pytani o swoje pomysły na przyszłość stanu, znajomość systemu parlamentarnego oraz możliwy wkład w pracę przyszłego rządu One Nation. Oddział wprowadził również wymóg przesłania 60-sekundowego nagrania wideo wyjaśniającego, dlaczego dana osoba chce dołączyć do partii.

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Weryfikacja i poufność

W Wiktorii kandydaci początkowo wypełniali 25-stronicowy kwestionariusz zawierający pytania o sprawy sądowe oraz oskarżenia o nękanie lub zniewagi słowne. W Nowej Południowej Walii procedurę tę skrócono do krótszego formularza online.

Przed rozmową wnioskodawcy muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności. Zgodnie z dokumentem, z którym zapoznała się publikacja, kandydaci mogą ponosić odpowiedzialność finansową za ujawnienie lub niewłaściwe przechowywanie poufnych informacji partii. We wrześniu Mike Newman oświadczył, że One Nation otrzymała 900 zgłoszeń na 93 miejsca w Nowej Południowej Walii.

Na początku 2026 roku Jones wraz z żoną Shani założył firmę Camelot Consulting. Rejestry wyborcze Australii Południowej wskazują, że podczas marcowych wyborów firma otrzymała od One Nation ponad 100 tys. dolarów australijskich za usługi. One Nation, Jones i Douglas nie udzielili komentarza.

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