W Katarze zawodnik Ducati Marc Marquez może zdobyć ósmy tytuł w królewskiej klasie MotoGP podczas Grand Prix, które odbędzie się 6–8 listopada na Międzynarodowym Torze Losail. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, rundę przeniesiono z kwietnia na listopad z powodu wojny przeciwko Iranowi.

Marquez ma 399 punktów w klasyfikacji generalnej. Wyprzedza zawodnika Aprilii Jorge Martina o 44 punkty, a Marco Bezzecchiego o 67. Jeśli zdobędzie tytuł, Hiszpan zrówna się z Giacomo Agostinim, który ma osiem mistrzostw w królewskiej klasie.

Obawy dotyczące bezpieczeństwa

Przedstawiciele MotoGP poinformowali zespoły w Malezji, że nie otrzymali żadnych informacji wymagających zmiany planów dotyczących Grand Prix Kataru. Jednocześnie część zawodników wyrażała obawy dotyczące organizacji zawodów w pobliżu obszaru regionalnego konfliktu.

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Marquez oświadczył, że przybył do Kataru możliwie najpóźniej i planuje wyjechać tak szybko, jak to możliwe. Zaznaczył również, że zespoły mają kontrakt i są gotowe ścigać się w Katarze. MotoGP poinformowało, że niezależne oceny ryzyka potwierdziły bezpieczeństwo organizacji rundy, a Katar zapewnił zespoły i zawodników, że nie pozostaną w kraju w przypadku eskalacji konfliktu.

Yamaha wycofała się z udziału

Japońska Yamaha wycofała się z rundy, powołując się na korporacyjne ograniczenia dotyczące podróży. MotoGP zaznaczyło, że zespół może ponieść konsekwencje sportowe za niewywiązanie się z kontraktu; sprawę ma rozpatrzyć organ zarządzający FIM.

Szef Aprilii Massimo Rivola stwierdził natomiast, że zespół powinien jechać na wyścig, jeśli organizatorzy uważają go za bezpieczny. Jorge Martin został w piątek uznany za zdolnego do udziału po złamaniu nadgarstka, przez które wycofał się z rundy w Malezji, i dąży do powrotu do ścigania. Bezzecchi powiedział, że podoba mu się tor w Katarze.

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