Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. oświadczył na 29. szczycie ASEAN—Chiny w Manili na Filipinach, że stowarzyszenie i Chiny nadal szukają wspólnego gruntu i rozwijają praktyczną współpracę pomimo regionalnej i globalnej niepewności. W spotkaniu uczestniczył premier Chin Li Qiang, a Filipiny sprawują obecnie przewodnictwo w ASEAN, informuje Anadolu Agency.

Apel o pokojowe uregulowanie

Marcos zaznaczył, że w 2026 roku mija 35 lat od rozpoczęcia relacji dialogowych między ASEAN a Chinami oraz pięć lat od ustanowienia kompleksowego partnerstwa strategicznego. Jak powiedział, wspólne przywiązanie do prawa międzynarodowego i pokojowego rozstrzygania sporów musi wyrażać się w powściągliwości, wzajemnym szacunku i praktycznej współpracy.

Prezydent Filipin podkreślił również znaczenie innowacyjnych rozwiązań dla wspólnych wyzwań środowiskowych. Dodał, że strony aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz promowania handlu i inwestycji oraz powinny rozwijać partnerstwo na rzecz pokoju, stabilności i dobrobytu w regionie.

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Handel przekroczył bilion dolarów

Li Qiang oświadczył, że współpraca Chin i ASEAN utrzymuje dynamikę mimo wzrostu jednostronnych podejść, protekcjonizmu i konfliktów geopolitycznych. Według niego handel między Chinami a państwami ASEAN przekroczył w ubiegłym roku 1 bln dolarów, co oznacza wzrost o 20,1% w porównaniu z 2021 rokiem.

Chiński premier wspomniał także o postępach w pracach nad Protokołem modernizacji Strefy Wolnego Handlu Chiny—ASEAN 3.0, projektach infrastrukturalnych, w tym kolei dużych prędkości Dżakarta—Bandung, kolei Chiny—Laos i Kanale Pinglu, a także o wdrażaniu programu wizowego ASEAN. Wśród priorytetów wymienił zachowanie otwartości i wzajemnych korzyści oraz rozwój innowacji w obliczu szybkiego postępu technologicznego.

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