Męska reprezentacja Maroka zajęła piąte miejsce w światowym rankingu FIFA, stając się pierwszą arabską drużyną, która znalazła się w top 5. Zespół awansował o dwie pozycje w porównaniu z poprzednim najlepszym wynikiem — siódmym miejscem, informuje Al Jazeera.

Wyprzedzili Brazylię i Portugalię

Reprezentacja Maroka wyprzedziła w rankingu Brazylię i Portugalię po udanych występach w niedawnych meczach kontynentalnych. Według publikacji Maroko zostało pierwszą afrykańską drużyną od 1994 roku, która zajęła piątą pozycję w rankingu; wówczas na tym miejscu znajdowała się Nigeria.

Reprezentacja Maroka dwukrotnie dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata. Podczas mundialu 2022 w Katarze zespół został pierwszą reprezentacją Afryki i świata arabskiego, która awansowała do półfinału turnieju.

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Eliminacje do Pucharu Narodów Afryki

W eliminacjach do Pucharu Narodów Afryki 2027 Marokańczycy utrzymują stuprocentowy bilans. W ostatnim meczu kwalifikacyjnym w Rabacie zespół rozgromił Niger 5:0 i prowadzi w grupie A, wyprzedzając rywali o dziewięć punktów.

Konfederacja Afrykańskiej Piłki Nożnej ogłosiła Maroko zwycięzcą Pucharu Narodów Afryki po decyzji swojego organu apelacyjnego. Senegal kwestionuje ten tytuł przed Sportowym Sądem Arbitrażowym. W finale w Rabacie senegalska drużyna wygrała 1:0 po dogrywce, jednak w regulaminowym czasie jej zawodnicy opuścili boisko na 14 minut na znak protestu przeciwko podyktowanemu rzutowi karnemu. Maroko nie wykorzystało tego rzutu, a CAF później przyznała Marokańczykom techniczne zwycięstwo 3:0, uznając, że Senegal opuścił mecz.

Maroko będzie jednym z gospodarzy piłkarskich mistrzostw świata w 2030 roku.

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