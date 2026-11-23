Martin Bakole stoczy walkę z byłym mistrzem świata WBC w wadze ciężkiej Deontayem Wilderem 11 grudnia na stadionie Principality w Cardiff. Zastąpi australijskiego boksera Jaia Opetaię, który wycofał się z pojedynku z powodu kontuzji, informuje Sky Sports.

Zastępstwo na undercardzie

Walka Bakole z Wilderem odbędzie się na undercardzie gali bokserskiej, której głównym wydarzeniem będzie pojedynek Tysona Fury'ego z Anthonym Joshuą. Opetaia występuje w wadze junior ciężkiej i po kontuzji pozostanie w kategorii wagowej do 200 funtów.

Bakole już miał boksować na tej gali. Wcześniej również przyjął dużą walkę w krótkim terminie: trzy dni przed pojedynkiem z Josephem Parkerem zastąpił Daniela Dubois. W tamtej walce Bakole przegrał z Parkerem.

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Inne walki gali

Przed porażką z Parkerem Bakole odniósł zwycięstwa nad Tonym Yoką, Carlosem Takamem i Jaredem Andersonem. Promotor Opetai, Dana White, oświadczył, że Bakole jest gotowy walczyć z jednym z najsilniejszych puncherów wagi ciężkiej. Według niego Wilder i Bakole mają łącznie 66 zwycięstw, z czego 59 zdobyli przez nokaut.

W programie gali zapowiedziano także walijskiego boksera wagi ciężkiej Mosesa Jolly'ego, który zmierzy się z Igorem Adielem Macedo. Pozostałe walki undercardu mają zostać jeszcze ogłoszone.

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