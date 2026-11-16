Martine Moïse, wdowa po zamordowanym prezydencie Haiti Jovenelu Moïse, zarejestrowała się jako kandydatka w nadchodzących wyborach prezydenckich w kraju. Informacja o jej rejestracji pojawiła się na stronie rady wyborczej, informuje BBC News.

Martine Moïse publicznie nie komentowała swojego udziału w wyborach. W ubiegłym tygodniu napisała w serwisie społecznościowym X, że Haiti ponownie stanie na własnych nogach, a politykę trzeba uprawiać inaczej.

Wybory przełożono z powodu sytuacji bezpieczeństwa

Wybory prezydenckie na Haiti początkowo planowano przeprowadzić w grudniu, jednak w ubiegłym miesiącu przełożono je na lipiec z powodu sytuacji bezpieczeństwa. Kraj nie przeprowadzał wyborów od 2016 roku i doświadcza przedłużającej się niestabilności politycznej oraz przemocy ze strony grup zbrojnych.

Łącznie do udziału w wyborach zarejestrowało się 33 kandydatów. Wśród nich są byli prezydenci Michel Martelly i Jocelerme Privert, były premier Claude Joseph oraz była minister spraw zagranicznych Dominique Dupuy.

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Zabójstwo Jovenela Moïse

Jovenel Moïse, który stał na czele Haiti od 2017 roku, został zastrzelony w swoim domu w Port-au-Prince w lipcu 2021 roku. Atak miała rzekomo przeprowadzić grupa składająca się głównie z kolumbijskich najemników. Martine Moïse doznała ciężkich ran postrzałowych i została przewieziona do szpitala na Florydzie.

W 2024 roku postawiono jej zarzuty w związku z zabójstwem męża, lecz w ubiegłym roku akt oskarżenia został uchylony. W sprawie zarzuty postawiono już 30 podejrzanym, a we wrześniu 18 osób przewieziono z Haiti na Florydę, aby stanęły przed sądem w związku z ich domniemanym udziałem w zabójstwie.

Według Zintegrowanego Biura ONZ na Haiti od kwietnia do czerwca tego roku w kraju zginęło co najmniej 1408 osób, a kolejnych 656 zostało rannych.

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