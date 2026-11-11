W Polsce zawodnik MMA Marcin Najman nie zgodził się z oceną dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego dotyczącą organizacji pracy służb podczas tragedii w centrum Krakowa. Najman napisał w serwisie społecznościowym X, że trwająca trzy minuty operacja policyjna świadczyła, jego zdaniem, o dobrej organizacji działań państwa.

Ocena Stanowskiego

Jak informuje Interia Sport, Stanowski opublikował na Kanale Zero nagranie z oceną działań służb. Stwierdził, że dwóch policjantów, którzy obezwładnili napastnika w trzy minuty, mogło przykryć niedociągnięcia w organizacji pracy służb państwowych.

Dziennikarz przypuścił także, że społeczna ocena sytuacji byłaby inna, gdyby ci funkcjonariusze zginęli podczas operacji. Według niego policjanci uratowali nie tylko przechodniów, ale także polityków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja Najmana

Według informacji portalu tragedia wydarzyła się 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Napastnik otworzył ogień do przypadkowych przechodniów, w wyniku czego zginęło sześć osób. Interia Sport pisze, że działania dwóch policjantów zapobiegły większej tragedii.

W odpowiedzi Najman stwierdził, że operacja trwała trzy minuty właśnie dzięki właściwej organizacji służb państwowych, i zakończył wpis frazą „Próbuj dalej”. W chwili publikacji materiału Interia Sport Stanowski nie odpowiedział publicznie na ten wpis.

Czytaj nas na