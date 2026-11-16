W USA ponad 158 tys. osób, w tym Elon Musk, podpisało otwarty list wzywający radę dyrektorów Nvidii do przywrócenia Jensena Huanga na stanowisko szefa firmy. Autorzy apelu proponują ponowne powołanie Huanga na stanowisko, podczas gdy niezależne śledztwo będzie ustalać okoliczności sprawy, informuje The Guardian.

Huang zrezygnował w czwartek, kończąc 33-letni okres kierowania Nvidią, którą współzałożył. Nastąpiło to po doniesieniach o co najmniej dwóch jego pozamałżeńskich związkach: jednym z kobietą oskarżaną o szpiegostwo na rzecz Chin, a drugim z podwładną.

Poparcie pracowników i inwestorów

Wśród sygnatariuszy listu są również założyciel i dyrektor generalny Epic Games Tim Sweeney, prezes Y Combinator Garry Tan oraz współzałożyciel Ubera Travis Kalanick. Kalanick stwierdził, że Huang popełnił błąd, ale jego zdaniem nie jest to wystarczająca podstawa do usunięcia go z firmy.

Ponad 7,5 tys. sygnatariuszy określiło się jako pracownicy Nvidii, co stanowi około 18% zatrudnionych w firmie. W piątek inwestorzy Brad Gerstner i Gavin Baker, których publikacja nazywa dużymi akcjonariuszami, wezwali radę dyrektorów, by nie odrzucała żadnej z możliwych opcji.

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Według Financial Times Huang rozmawiał o możliwym powrocie do Nvidii z bliskimi mu osobami. Jeden z jego sojuszników powiedział gazecie, że grupa menedżerów z Doliny Krzemowej przygotowuje kampanię popierającą powrót byłego szefa Nvidii i spróbuje uzyskać poparcie Białego Domu.

Przesłuchanie w Kongresie i eksport chipów

Amerykańscy ustawodawcy z obu partii zażądali, aby Huang i Nvidia wystąpili przed Kongresem i wyjaśnili, czy bezpieczeństwo narodowe kraju mogło zostać zagrożone. Według urzędników Huang i inni przedstawiciele Nvidii zgodzili się zeznawać, jednak termin przesłuchania nie został jeszcze wyznaczony.

Minister finansów USA Scott Bessent oświadczył, że Nvidia powinna szukać nowego szefa poza firmą i przeprowadzić istotne zmiany. Wezwał również firmę do wyjaśnienia, czy świadomie dopuszczała dostawy swoich najbardziej zaawansowanych chipów AI do Chin z naruszeniem amerykańskich ograniczeń eksportowych. Bessent poinformował, że oczekuje odpowiedzi od Nvidii oraz wyników jej wewnętrznego dochodzenia w sprawie zachowania Huanga w ciągu 10 dni.

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