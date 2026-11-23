Tesla nie planuje instalować w samochodach chipów nowej generacji AI5: nadal będą one korzystać z komputera AI4. Elon Musk poinformował o tym w serwisie społecznościowym X, pisze Electrek. Według Muska AI5 będzie przeznaczony dla robotów Optimus, podczas gdy AI4 wystarcza do osiągnięcia nadludzkiego prowadzenia samochodu.

Jednocześnie Tesla rozpoczęła udostępnianie FSD v15 wśród wczesnych testerów. Firma poinformowała o 25-krotnej poprawie obsługi sytuacji krytycznych dla bezpieczeństwa, ale nie podała wskaźnika bazowego do porównania. Musk napisał również, że szerokie wdrożenie aktualizacji ma nastąpić w przyszłym miesiącu.

Ograniczenia obliczeniowe AI4

Jedną z nowych funkcji FSD v15 jest Tesla Reality View — wizualizacja otoczenia samochodu w czasie rzeczywistym ze strzałkami wskazującymi kolejne manewry. Musk opisał ją jako generowanie wideo za pomocą AI bez silnika gry, wykorzystujące połowę jednego akceleratora TRIP w systemie AI4.

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Według niego po przeniesieniu dekodera do SRAM dla Reality View dostępna jest połowa jednego z trzech akceleratorów TRIP w drugim systemie na chipie, oznaczonym jako SoC B. Musk przekazał także, że wizualizacja wykorzystuje model dyfuzyjny o około 1 mld parametrów. Działa on na podstawie cech enkodera wizualnego podłączonego do modelu o 3 mld parametrów, który generuje działania samochodu. Przyznał, że opóźnienie Reality View jest nieco wysokie z powodu ograniczonych zasobów obliczeniowych.

Aktualizacja AI4.5

Musk poinformował również, że pośrednia aktualizacja AI4.5 zapewni stosunkowo niewielki wzrost wydajności, głównie dzięki przejściu na pamięć LPDDR5X. Podczas telekonferencji Tesli po wynikach za pierwszy kwartał 2026 roku mówił o zwiększeniu pamięci operacyjnej z 16 GB do 32 GB na chip. Później Musk stwierdził, że pojemność pamięci AI4.5 zmniejszono z 32 GB do 24 GB z powodu jej wysokiego kosztu i ograniczeń przepustowości.

Według Electrek komputery FSD historycznie wykorzystywały dwa identyczne chipy dla redundancji. Publikacja zauważa, że opis Muska wskazuje na podział zadań między oba systemy na chipie. Tesla publicznie nie wyjaśniła, jaka część zasobów obliczeniowych pozostaje dla trybu rezerwowego ani czy jeden system jest w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczne zatrzymanie samochodu w razie awarii drugiego.

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