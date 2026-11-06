Tesla planuje około połowy 2027 roku rozpocząć wygaszanie produkcji elektrycznego pickupa Cybertruck w swojej gigafabryce w Teksasie w USA. Poinformował o tym dyrektor generalny firmy Elon Musk we wpisie w serwisie społecznościowym X, podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

Moce produkcyjne dla Cybercab

Wygaszanie produkcji Cybertrucka ma uwolnić moce produkcyjne na zwiększenie produkcji Cybercaba. Tesla przypisuje temu modelowi centralne miejsce w swoich planach dotyczących sieci robotaksówek.

Firma oczekuje, że Cybercab z czasem stanie się głównym modelem autonomicznego transportu w jej szerszej sieci robotaksówek. Jednocześnie Musk nie sprecyzował, czy produkcja Cybertrucka zostanie przeniesiona do innego zakładu, czy też produkcja modelu zostanie całkowicie zakończona.

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Tesla nie przekazała Reutersowi natychmiastowego komentarza w sprawie zapytania wysłanego poza godzinami pracy.

Zainteresowanie modelem

Cybertruck został zaprezentowany w 2023 roku jako futurystyczny konkurent dla pickupów tradycyjnych producentów samochodów, w tym Forda. Od tego czasu modelowi trudno było utrzymać trwałe zainteresowanie, zauważa publikacja.

Elektryczny pickup był również wielokrotnie wycofywany z rynku z powodu problemów z jakością, a Tesla kilkakrotnie zmieniała ceny tego modelu.

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