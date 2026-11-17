W Teksasie w USA dyrektor generalny SpaceX Elon Musk oświadczył, że górny stopień rakiety Starship w wersji V4 będzie miał długość 70 metrów. Według niego jest to około 40% więcej niż obecny wariant i umożliwi zwiększenie zapasu składników paliwa o ponad 60%.

Nowe silniki

Musk poinformował o planowanych parametrach w serwisie społecznościowym X po tym, jak SpaceX po raz pierwszy sprowadziło górny stopień Ship z powrotem do wieży startowej. Jak podaje Space.com, 14 listopada firma schwytała Ship za pomocą ramion manipulacyjnych wieży startowej w Teksasie.

Według Muska liczba silników na górnym stopniu V4 zostanie zwiększona do dziewięciu — dodane zostaną trzy próżniowe silniki Raptor. Oświadczył również, że będą to silniki Raptor V4 o większym ciągu.

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Obecna wersja Starship V3, zmontowana z boosterem Super Heavy, ma wysokość 124 metrów. Górny stopień Ship w tej konfiguracji ma 52 metry wysokości i jest wyposażony w sześć silników Raptor V3, podczas gdy booster Super Heavy V3 ma 33 silniki Raptor.

Cel na 2027 rok

W sierpniu 2025 roku Musk opublikował schemat rozwoju Starshipa od V2 do V4 i wówczas oświadczył, że debiut V4 jest oczekiwany w 2027 roku. Na schemacie całkowita wysokość rakiety wynosiła 142 metry, z czego 61 metrów przypadało na Ship. Musk później zaznaczył, że całkowita wysokość V4 prawdopodobnie będzie bliższa 150 metrom.

Pierwotny plan 15. lotu testowego zakładał powrót zarówno Super Heavy, jak i Ship do wieży startowej. Ship miał spędzić na orbicie 22,5 godziny i rozmieścić partię satelitów internetowych Starlink V3; dostarczył satelity zgodnie z planem. Po sygnale o niskim poziomie paliwa Super Heavy przekierowano do wodowania w Zatoce Meksykańskiej.

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