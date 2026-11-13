Towarzyski mecz reprezentacji piłkarskich Australii i Jordanii, który planowano rozegrać w Ammanie, przeniesiono do Dohy w Katarze. Football Australia poinformowała o tej decyzji po pojawieniu się obaw dotyczących bezpieczeństwa rozegrania spotkania w stolicy Jordanii, podaje Al Jazeera.

Stanowisko australijskich piłkarzy

Reprezentacja Australii miała udać się do Jordanii na wtorkowy mecz po spotkaniu z Katarem w Dosze. W ubiegłym tygodniu organizacja Professional Footballers Australia oświadczyła, że australijscy piłkarze w większości poparli przeniesienie meczu.

Dyrektor generalny Football Australia Martin Kugeler podziękował Jordańskiemu Związkowi Piłki Nożnej za zgodę na zmianę miejsca rozegrania spotkania. Jak powiedział, dialog między organizacjami był otwarty, pełen szacunku i konstruktywny. Kugeler zaznaczył również, że strona jordańska była gościnna podczas pobytu Australijczyków w Ammanie, a Australia liczy na przyjęcie reprezentacji Jordanii w przyszłości.

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Kontekst bezpieczeństwa

Pod koniec października Jordania przeprowadziła naloty w Syrii, nazywając je odpowiedzią na atak na kościół, w którym zginęło dziewięć osób, a kolejnych 40 zostało rannych. W tym miesiącu w Ammanie w ataku nożem zginął funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, a inny został ranny.

W ubiegłym tygodniu Jordania na prośbę Indonezyjskiego Związku Piłki Nożnej odwołała również mecz towarzyski z Indonezją. Mecze Australii z Katarem i Jordanią miały stanowić część przygotowań zespołu do Pucharu Azji, który przełożono na grudzień przyszłego roku po atakach jemeńskich Huti na Arabię Saudyjską, kraj gospodarza turnieju.

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