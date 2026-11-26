Mecz Ligi Europy między tureckim Beşiktaşem a izraelskim Hapoelem Beer Szewa w Batumi w Gruzji został tymczasowo przerwany około 26. minuty z powodu zamieszek na trybunach. Jak informuje „Jerusalem Post”, tureccy kibice starli się z gruzińskimi służbami bezpieczeństwa i łamali krzesełka na stadionie.

Starcia na trybunach

Na meczu obecnych było około 20 tys. tureckich kibiców. Około 400 sympatyków izraelskiego klubu przebywało na stadionie pod wzmożoną ochroną i oddzielnie od tureckiego sektora. Nie brali udziału w zamieszkach.

Przed rozpoczęciem gry tureccy fani przeszli ulicami Batumi z palestyńskimi flagami i skandowali antyizraelskie hasła. Beşiktaş rozgrywał domowy mecz w Gruzji, ponieważ tureckie kluby piłkarskie nie podejmują izraelskich rywali na własnym boisku od 7 października 2023 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mecz przerwano po konflikcie przy boisku

Napięcie na boisku wzrosło około 21. minuty po starciu pomocnika Beşiktaşu Saliha Özcana z trenerem Hapoelu Beer Szewa Ranem Kozhuchem przy linii bocznej. W konflikt interweniowali zawodnicy i członkowie sztabów szkoleniowych obu drużyn.

Następnie zamieszki przeniosły się na trybuny. Policja weszła do sektorów i podjęła działania w celu rozproszenia tłumu. Duński sędzia Morten Krogh tymczasowo przerwał spotkanie i odesłał drużyny do szatni. Kilku kibiców Beşiktaşu ewakuowano na noszach; tureckie media poinformowały, że co najmniej jeden fan trafił do szpitala w Batumi.

Czytaj nas na