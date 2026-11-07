W Krakowie w Polsce pozostałe mecze 14. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy rozpoczną się minutą ciszy. Władze ligi podjęły taką decyzję po strzelaninie w mieście, w której zginęło kilka osób.

Decyzja ligi piłkarskiej

O decyzji organizatorów rozgrywek informuje Interia Sport. PKO Ekstraklasa opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie dotyczące rozegrania spotkań pozostałych w ramach 14. kolejki mistrzostw Polski.

W komunikacie ligi zaznaczono, że mecze rozpoczną się minutą ciszy, aby uczcić pamięć ofiar tragicznych wydarzeń w Krakowie. Inicjatywa dotyczy właśnie pozostałych spotkań 14. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy.

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Strzelanina w Krakowie

Powodem decyzji była strzelanina w Krakowie. Według danych publikacji w wyniku zdarzenia zginęło kilka osób. W opublikowanym komunikacie ligi nie podano innych szczegółów dotyczących okoliczności strzelaniny.

Publikacja poinformowała, że więcej informacji o incydencie pojawi się później.

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