Mecze Ekstraklasy rozpoczną się minutą ciszy po strzelaninie w Krakowie — Interia Sport
W Krakowie w Polsce pozostałe mecze 14. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy rozpoczną się minutą ciszy. Władze ligi podjęły taką decyzję po strzelaninie w mieście, w której zginęło kilka osób.
Decyzja ligi piłkarskiej
O decyzji organizatorów rozgrywek informuje Interia Sport. PKO Ekstraklasa opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie dotyczące rozegrania spotkań pozostałych w ramach 14. kolejki mistrzostw Polski.
W komunikacie ligi zaznaczono, że mecze rozpoczną się minutą ciszy, aby uczcić pamięć ofiar tragicznych wydarzeń w Krakowie. Inicjatywa dotyczy właśnie pozostałych spotkań 14. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy.
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Strzelanina w Krakowie
Powodem decyzji była strzelanina w Krakowie. Według danych publikacji w wyniku zdarzenia zginęło kilka osób. W opublikowanym komunikacie ligi nie podano innych szczegółów dotyczących okoliczności strzelaniny.
Publikacja poinformowała, że więcej informacji o incydencie pojawi się później.