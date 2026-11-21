W San Francisco w USA matematyk firmy Anthropic Levent Alpoge oświadczył, że pracując z dużym modelem językowym Claude, uważa, iż odkrył dowód hipotezy Riemanna — jednego z najważniejszych otwartych problemów matematyki. Informuje o tym Nature. Alpoge opublikował czterostronicowy dokument zawierający zarys dowodu.

Hipoteza o liczbach pierwszych

Hipoteza Riemanna dotyczy funkcji dzeta Riemanna i rozkładu liczb pierwszych. Zakłada, że wszystkie nietrywialne zera tej funkcji leżą na określonej pionowej prostej płaszczyzny zespolonej. Gdyby to twierdzenie było prawdziwe, oznaczałoby to, że liczby pierwsze są rozłożone wśród liczb całkowitych niemal tak losowo, jak to tylko możliwe.

Alpoge odrzucił również przypuszczenia, że termin publikacji był związany z wydarzeniami rynkowymi wokół Anthropic.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Potrzebna jest dokładna weryfikacja

Laureat Medalu Fieldsa i teoretyk liczb z Uniwersytetu Oksfordzkiego James Maynard zaznaczył, że w pełni potwierdzony dowód byłby historycznym kamieniem milowym dla matematyki.

Jednocześnie teoretyk liczb z Uniwersytetu Montrealskiego Andrew Granville skrytykował opublikowany dokument za niejasność i stwierdził, że przed ogłoszeniem należało przygotować bardziej szczegółowy wykład. Ogłoszenie pojawiło się kilka dni po pierwszej ofercie publicznej Anthropic: początkowo firmę wyceniono na 1,5 bln dolarów amerykańskich, a 19 listopada jej wycena spadła. Według Granville’a spadek wartości akcji mógł wyjaśniać termin publikacji dokumentu. Anthropic nie przekazał Nature szybkiego komentarza.

Czytaj nas na