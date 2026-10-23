W Sydney w Australii matka najmłodszej z domniemanych ofiar w sprawie nadawcy Alana Jonesa powiedziała sądowi, że po rzekomej nieprzyzwoitej napaści na jej 17-letniego syna nadal zwracała się do Jonesa po rady. Jak podaje The Guardian, kobieta powiedziała, że nie ufała własnym decyzjom i pozostawała z nim w relacji zależności.

Zeznania matki

W ostatnim dniu składania zeznań w sądzie Downing Centre kobieta wyjaśniła, że zwracała się do Jonesa, ponieważ uważała, że ma on opinię na każdy temat i zna odpowiedzi na jej pytania. Wcześniej powiedziała też sądowi, że utrzymywała z nim korespondencję, ponieważ bała się utraty jego wsparcia finansowego.

Według jej wcześniejszych zeznań Jones miał pocałować jej 17-letniego syna i wsunąć język do jego ust na swojej farmie w Fitzroy Falls. Syn kobiety, oznaczony w aktach sprawy jako ofiara A, został wskazany jako jeden z pięciu mężczyzn, którzy twierdzą, że Jones dotykał ich seksualnie lub dokonywał wobec nich nieprzyzwoitych napaści w latach 2003–2020.

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Stanowisko obrony

Podczas przesłuchania krzyżowego prawniczka obrony Clare O’Neill zasugerowała, że matka utrzymywała kontakt z Jonesem nie z obawy przed utratą wsparcia finansowego, lecz aby uzyskać od niego więcej pieniędzy. Powołała się na korespondencję dotyczącą spóźnionego zgłoszenia syna na uniwersytet, wypłaty oszczędności emerytalnych, nieopłaconych kosztów prawnych, członkostwa w Sydney Cricket Ground oraz naprawy samochodu Land Rover.

Świadka zapytano również, czy próbowała doprowadzić do tego, by Jones opłacił rachunki prawne i naprawę samochodu. Zaprzeczyła temu i powiedziała, że trauma syna wpłynęła na jego relacje z nią i innymi ludźmi.

85-letni Jones nie przyznał się do winy w związku z 21 zarzutami nieprzyzwoitych napaści i dotykania o charakterze seksualnym. Wszyscy pięciu domniemanych pokrzywdzonych zakończyło już składanie zeznań, a proces trwa.

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