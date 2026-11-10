Naukowcy z Uniwersytetu w Oulu w Finlandii przetestowali połączenie wibrującego materaca i leku obniżającego ciśnienie tętnicze u 29 zdrowych ochotników w wieku od 27 do 61 lat. Po dwóch dawkach leku uczestnicy leżeli przez ponad pół godziny na materacu z powolnymi wibracjami. Jak informuje ScienceAlert, po procedurze wzrósł poziom niektórych białek we krwi, co może wskazywać na ich skuteczniejsze usuwanie z mózgu.

Jakie białka wykryto we krwi

U uczestników stwierdzono wyższe poziomy dwóch typów beta-amyloidu oraz glejowego białka włókienkowego GFAP. Beta-amyloid może gromadzić się w mózgu w postaci szkodliwych skupisk w chorobie Alzheimera. GFAP jest związane z astrocytami — ważnymi komórkami mózgu.

Jednocześnie badacze nie wykryli zmian poziomów innych białek, w tym białka tau, które jest ściśle wiązane z postępem choroby Alzheimera. Według obserwacji zespołu efekt był bardziej zauważalny u starszych uczestników oraz u tych, u których ciśnienie tętnicze obniżyło się silniej.

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Ograniczenia badania

Naukowcy przypuszczają, że wibracje wraz z obniżeniem ciśnienia mogą naśladować fizjologiczne procesy oczyszczania mózgu, które zachodzą głównie podczas snu. Skanowanie mózgu dostarczyło pośrednich oznak opuszczania przez białka mózgu; zdaniem zespołu proces ten był związany z żyłami w tylnej części mózgu, co odpowiadało pozycji uczestników leżącej na plecach oraz działaniu grawitacji.

Badanie było niewielkie i przeprowadzono je z udziałem osób bez demencji. Poziomów białek w mózgu nie mierzono bezpośrednio, a pamięć i inne funkcje poznawcze nie były oceniane. Badacze zaznaczyli również, że wzrost stężenia białek we krwi może wiązać się nie tylko z ich usuwaniem z mózgu, ale także z tymczasową zmianą przepuszczalności bariery krew-mózg. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

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