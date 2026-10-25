W RPA przedsiębiorca Hangwani Morgan Maumela złożył wniosek o uchylenie postanowienia o ostatecznej konfiskacie jego aktywów o wartości 325 mln randów. Opóźniło to sprzedaż jego rezydencji w Sandton, wycenianej na 70 mln randów, informuje TimesLIVE.

Wniosek o uchylenie postanowienia

W lipcu Wysoki Sąd w Johannesburgu wydał postanowienie o ostatecznej konfiskacie aktywów Maumeli o wartości 325 mln randów. Postanowienie uzyskał Wydział Konfiskaty Aktywów Krajowej Prokuratury RPA. Obejmuje ono kilka nieruchomości, w tym rezydencję w Sandton, którą Specjalna Jednostka Śledcza objęła zabezpieczeniem w październiku 2025 roku.

Krajowa Prokuratura poinformowała, że w ubiegły piątek otrzymała wniosek od przedstawicieli prawnych Maumeli. Jej rzecznik Kaizer Kganyago oświadczył, że urząd przyspieszy przygotowanie odpowiedzi i dalsze procedury, aby zakończyć rozpatrywanie wniosku. Jak przekazał, wkrótce po wydaniu postanowienia o konfiskacie prawnicy biznesmena poinformowali o zamiarze wniesienia apelacji lub wniosku o uchylenie decyzji.

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Mienie objęte postanowieniem

Krajowa Prokuratura argumentowała w sądzie, że aktywa stanowią dochody z nielegalnej działalności związanej z domniemanym sprzeniewierzeniem 2 mld randów w szpitalu Tembisa. Śledztwo rozpoczęło się po zgłoszeniach sygnalistki Babity Deokaran dotyczących podejrzanych płatności w szpitalu.

Postanowienie obejmuje także rezydencję wartą 88 mln randów w Bantry Bay w Kapsztadzie oraz nieruchomość na osiedlu Zimbali w prowincji KwaZulu-Natal. Na liście aktywów znalazły się cztery Lamborghini, Bentley, łódź i przyczepa. W lipcu prokuratura informowała, że skonfiskowane nieruchomości zostaną wystawione na sprzedaż, a uzyskane środki trafią do departamentu zdrowia prowincji Gauteng.

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