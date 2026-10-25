Władze Mauritiusa rozważają zarekwirowanie kolejnych od 15 do 20 odwiertów w celu podłączenia ich do systemu scentralizowanego zaopatrzenia w wodę z powodu suszy. Minister energii i usług komunalnych Patrick Assirvaden ogłosił ten plan po inspekcji obiektów 24 października 2026 roku, informuje The Rio Times.

Dodatkowe źródła wody

Minister polecił jednostce ds. zasobów wodnych sporządzić listę 15–20 odwiertów, które można zarekwirować i podłączyć do sieci. Chodzi o obiekty państwowe i prywatne. Pierwsze nowe podłączenia mogą zacząć działać po 15–20 dniach od inspekcji, pod warunkiem możliwości technicznych, jak ocenił.

W Côte d'Or odwiert zarekwirowany firmie Landscope zapewnia 1,2 mln litrów wody dziennie dla obszarów Côte d'Or, Saint-Pierre i Helvetia. Odwiert w Valentina, działający od 19 października, może dostarczać do 4 840 metrów sześciennych wody dziennie dla Phoenix, Midlands i innych obszarów. Pierwszy etap, obejmujący cztery odwierty, ma zapewnić ponad 10 tys. metrów sześciennych wody dziennie.

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Poziom wody w zbiornikach spadł

Zapasy wody w głównych zbiornikach kraju wynosiły 57,1% według stanu na 8 października, wobec 87,4% w 2025 roku. Zbiornik Mare-aux-Vacoas, który dostarcza wodę do stacji uzdatniania La Marie, był wypełniony w 35,7%. Ilość wody dopływającej z niego do La Marie spadła z około 110 tys. do mniej niż 50 tys. metrów sześciennych dziennie.

Według danych rządu wody podziemne zapewniają już 46% krajowego zaopatrzenia gospodarstw domowych w wodę za pośrednictwem 181 odwiertów. W regionie Upper Plaines Wilhems woda jest rozdzielana naprzemiennie między obszarami. Władze wykorzystują również cysterny, instalują zbiorniki i układają rurociągi ze zbiorników Tamarind Falls i Mare Longue.

Assirvaden zwrócił się do Ministerstwa Finansów i premiera o przeznaczenie ponad 700 mln rupii maurytyjskich, czyli około 14,9 mln dolarów, aby przyspieszyć projekty wodne. Wśród długoterminowych inicjatyw rząd rozważa studium wykonalności zakładu odsalania wody morskiej.

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