Centrum onkologiczne UT MD Anderson oraz firma P-Cure Ltd. ogłosiły strategiczny sojusz w celu opracowania i walidacji klinicznej platformy terapii cząstkami. W przyszłości ma ona umożliwiać stosowanie protonów lub jonów helu w jednym kompaktowym systemie o architekturze pionowej. Informuje o tym News-Medical.

Początkowy etap współpracy

Najpierw partnerzy będą oceniać wartość kliniczną, korzyści dla pacjentów oraz zalety operacyjne kompaktowej platformy protonowej P-Cure. Według firmy jej system ma zgodę FDA i wykorzystuje architekturę pionową, która ma zmniejszyć rozmiar, koszt, złożoność i wymagania infrastrukturalne w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami terapii cząstkami.

W ramach umowy strony będą prowadzić badania wykonalności klinicznej, programy badań translacyjnych oraz rozwijać technologie. Zaplanowano także badania przedkliniczne biologicznych korzyści jonów helu oraz przyszłe badania kliniczne, które mają określić optymalne obszary zastosowania takiego leczenia i wesprzeć jego dalsze wdrażanie.

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Potencjał jonów helu

W publikacji zaznaczono, że terapia cząstkami pozwala precyzyjniej kierować napromienianie i ograniczać jego wpływ na przyległe zdrowe tkanki. Jony helu są uznawane za obiecujący kierunek, ponieważ potencjalnie mogą zapewnić lepsze dopasowanie dawki do kształtu guza, mniejsze rozpraszanie boczne oraz większą skuteczność biologiczną. Sojusz ma zweryfikować te możliwe korzyści w badaniach.

Długoterminowym celem współpracy jest stworzenie kompaktowego systemu, w którym lekarze będą mogli wybierać protony lub jony helu w zależności od lokalizacji guza, charakterystyki choroby i celów terapeutycznych. W przypadku powodzenia może to być pierwszy system terapii cząstkami helu w Ameryce Północnej. Zgodnie z warunkami umowy UT MD Anderson może otrzymywać płatności po osiągnięciu określonych etapów klinicznych oraz z tytułu sprzedaży komercyjnej.

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