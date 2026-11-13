MAE oczekuje nadwyżki ropy w IV kwartale — Euronews

Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że w czwartym kwartale światowa podaż ropy po raz pierwszy od początku wojny w Iranie przewyższy popyt. Jednocześnie ceny oleju napędowego w Europie pozostają o 77% wyższe niż przed rozpoczęciem wojny w Iranie, podaje Euronews, powołując się na miesięczny raport MAE.

Dynamika cen oleju napędowego

W ostatnich tygodniach ceny ropy znacząco spadły. Cena North Sea Dated obniżyła się o 32% — ze 136 dolarów za baryłkę na początku października do około 93 dolarów w momencie przygotowywania raportu. Europejskie ceny oleju napędowego spadły w tym okresie o 11%, do niemal 180 dolarów za baryłkę.

MAE uznała niedobór oleju napędowego za główny problem rynku. Uderzenia w infrastrukturę energetyczną Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — nadal utrudniają eksport rosyjskiego oleju napędowego, pogłębiając straty dostaw z Bliskiego Wschodu. Agencja uważa, że przyspieszone uwolnienie awaryjnych zapasów oleju napędowego w najbliższych miesiącach mogłoby częściowo pokryć deficyt, podczas gdy produkcja w rafineriach ropy naftowej będzie się odbudowywać.

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Odbudowa eksportu z krajów Zatoki

Eksport ropy z krajów Zatoki Perskiej, z wyłączeniem Omanu, osiągnął w październiku 18,4 mln baryłek dziennie pomimo ataków na tankowce. To wciąż o 26% mniej niż przed wojną w Iranie. Najbardziej odbudował się eksport ropy naftowej, podczas gdy dostawy produktów naftowych i skroplonego gazu ropopochodnego pozostawały około dwukrotnie niższe od poziomów sprzed wojny.

Światowa podaż ropy wzrosła we wrześniu o 3 mln baryłek dziennie, a w październiku o kolejne 2,3 mln baryłek dziennie — do 105,4 mln baryłek dziennie. MAE prognozuje spadek światowego popytu w tym roku o 2,7 mln baryłek dziennie, do 102,3 mln baryłek, z powodu wysokich cen paliw i zakłóceń eksportu z krajów Zatoki. W 2027 roku agencja oczekuje odbudowy popytu, lecz jedynie niewielkiego wzrostu zużycia paliw drogowych ze względu na upowszechnienie pojazdów elektrycznych i poprawę efektywności paliwowej transportu.

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