Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą do 2031 roku stać się światowym liderem pod względem produkcji energii elektrycznej ze słońca w przeliczeniu na mieszkańca. Według prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskaźnik ten w ZEA przekroczy 4 000 kilowatogodzin na osobę.

Prognoza MAE dla ZEA

O szacunkach agencji w raporcie Renewables 2026 informuje The National. Do pierwszej dziesiątki państw pod względem prognozowanej produkcji energii słonecznej per capita wejdą również Oman i Katar, które zajmą odpowiednio trzecie i piąte miejsce. Drugą i czwartą pozycję prognozuje się dla Australii i Bułgarii.

Na liście znalazły się także Grecja, Austria, Hiszpania, Chiny i Chile. Jak zaznacza MAE, wszystkie państwa z pierwszej dziesiątki będą do 2031 roku produkować co najmniej 2 000 kilowatogodzin energii słonecznej na osobę. To znacznie więcej niż oczekiwana średnia światowa wynosząca około 800 kilowatogodzin.

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Wzrost energetyki odnawialnej

MAE oczekuje, że łączna moc energetyki odnawialnej na Bliskim Wschodzie do 2031 roku wzrośnie trzykrotnie. Według prognozy Arabia Saudyjska pięciokrotnie zwiększy rozwój energetyki odnawialnej, a ZEA będą następne w regionie pod tym względem.

Według oceny agencji światowa moc odnawialnej elektroenergetyki wzrośnie do 2031 roku o niemal 85%. Około trzy czwarte tego wolumenu przypadnie na energetykę słoneczną. MAE zaznaczyła, że nowe cele, potrzeby bezpieczeństwa energetycznego, wsparcie państwowe oraz konkurencyjność technologii wiatrowych i słonecznych podniosły prognozę rozwoju dla krajów rozwijających się o niemal 20% w porównaniu z ubiegłorocznym raportem.

W latach 2026–2031 światowe moce energetyki odnawialnej mają, według prognozy, osiągnąć niemal 4 800 GW, czyli o 57% więcej niż w poprzednich sześciu latach. Oczekuje się, że Chiny utrzymają status największego rynku, a Indie zajmą drugie miejsce.

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