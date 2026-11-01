W kolumbijskim Medellín mieścić się będzie siedziba Americas Counter Cartel Coalition (A3C) — kierowanego przez USA sojuszu 19 państw mającego przeciwdziałać kartelom narkotykowym. Ogłosili to 25 października 2026 roku minister obrony Kolumbii Jorge Eduardo Mora oraz burmistrz miasta Federico Gutiérrez, informuje The Rio Times.

Centrum koordynacyjne w Medellín

W mieście planowane jest utworzenie Centrum Współpracy Międzyinstytucjonalnej i Transnarodowej. Ma ono połączyć pracę kolumbijskich policjantów i prokuratorów z agentami Federalnego Biura Śledczego USA, Administracji ds. Zwalczania Narkotyków oraz Służby Dochodzeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do zadań centrum zaliczono wymianę informacji wywiadowczych, identyfikowanie priorytetowych celów kryminalnych, śledzenie międzynarodowych powiązań grup oraz przeciwdziałanie ich operacjom finansowym. Centrum będzie działać w kompleksie C5i, gdzie przewidziano wykorzystanie systemów monitoringu wideo, dronów, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji.

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Koalicja i budowa kompleksu

A3C została utworzona w marcu 2026 roku z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa. Jej deklarowanymi celami są walka z transnarodowymi kartelami narkotykowymi, ograniczenie nielegalnej migracji oraz ograniczenie zagranicznych wpływów geopolitycznych na półkuli zachodniej. Kolumbia dołączyła do koalicji w sierpniu 2026 roku.

Według władz miasta kompleks C5i jest gotowy w 44%. Na budowie utworzono 544 miejsca pracy, a zakończenie prac zaplanowano na maj 2027 roku. Wartość inwestycji w projekt szacowana jest na ponad 205 mld peso kolumbijskich, czyli około 65 mln dolarów.

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