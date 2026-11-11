W Estonii badaczka mediów z Uniwersytetu w Tartu Maria Murumaa-Mengel skrytykowała propozycję Komisji Europejskiej, aby zakazać korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 13. roku życia i zezwolić na samodzielne tworzenie kont dopiero od 15. roku życia. Jej zdaniem takie granice wiekowe nauczą dzieci podawać nieprawdziwy wiek, informuje ERR News.

Argumenty przeciwko zakazowi

Murumaa-Mengel, która zasiada również w radzie konsultacyjnej przy estońskiej Kancelarii Państwowej, nazwała stanowisko kraju kompromisowym. Uważa, że młodzieży nie da się sztucznie odizolować od świata cyfrowego. Badaczka popiera natomiast ostrzejsze regulowanie samych platform, w tym usunięcie manipulacyjnego projektowania i domyślne ustawienie usług w taki sposób, aby nie manipulowały użytkownikami.

Według badaczki podczas tematycznych warsztatów młodzi Estończycy opowiadali, że obchodzą ograniczenia za pomocą dokumentów tożsamości rodziców i VPN-ów. Twórczyni treści Maria Rannaväli również zaznaczyła, że zasady wiekowe w mediach społecznościowych od dawna mają raczej symboliczny charakter: założyła konto na YouTube, podając rok urodzenia matki, ponieważ nie osiągnęła ówczesnego minimalnego wieku 13 lat.

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Różnice zdań wśród polityków

Poseł Partii Socjaldemokratycznej Madis Kallas przeciwnie, wezwał państwo do zajęcia wyraźniejszego i bardziej stanowczego stanowiska. Oświadczył, że Estonia pozostaje jednym z niewielu krajów europejskich, które nie podjęły kroków legislacyjnych w tym kierunku. Kallas powołał się na oceny psychiatrów i psychologów dotyczące wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne młodzieży oraz podkreślił, że mózgi małych dzieci nie są gotowe na wyzwania związane z algorytmami i modelami mediów społecznościowych.

Poseł Konserwatywnej Partii Ludowej Estonii Rain Epler nie poparłby państwowego zakazu. Jego zdaniem granice dla dzieci powinni przede wszystkim ustalać rodzice, choć państwo może wywierać presję na firmy technologiczne. Muzyczka i matka Sandra Sillamaa powiedziała, że rodzicom trudno jest wprowadzać ograniczenia bez wsparcia, i zaproponowała szersze podejście, które dotyczyłoby również dorosłych użytkowników mediów społecznościowych.

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