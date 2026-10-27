Grupa 21 indyjskich wydawców wiadomości złożyła do Sądu Najwyższego Indii pozew przeciwko ustawie o prywatności. Firmy medialne oświadczyły, że przepisy mogą zobowiązać dziennikarzy do uzyskiwania zgody osób, o których piszą, co stworzy system uprzedniej cenzury i zagrozi pracy redakcji, informuje Channel NewsAsia.

Stanowisko wydawców

Pozwani uważają, że ustawa ograniczy dziennikarstwo śledcze i może dać władzom możliwość żądania od wydawców informacji, które mogłyby ujawnić źródła reporterów. Madhavi Goradia Divan, prawniczka Stowarzyszenia Wydawców Wiadomości Cyfrowych, powiedziała sędziom, że wymóg uzyskania zezwolenia na publikację faktycznie oznaczałby system uprzedniej cenzury.

Wydawcy domagają się również uchylenia większości spornych przepisów ustawy, które mają wejść w życie w maju 2027 roku. Jak twierdzą, ustawa może zobowiązać wydawców do usuwania materiałów i przyznać rządowi uprawnienia do żądania danych, które mogłyby ujawnić źródła dziennikarzy.

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Dalsze postępowanie

Do grupy powodów należą Network18, należąca do Mukesha Ambaniego, NDTV Gautama Adaniego, a także Indian Express i Times Internet, będący częścią grupy Times of India. W złożonym wniosku wydawcy wskazali, że w sierpniu otrzymali od rządu zapewnienia dotyczące ochrony wolności prasy. Jednocześnie niepokoi ich brak pisemnego wyjątku dla dziennikarzy, podobnego do tych obowiązujących w Unii Europejskiej, Singapurze i Wielkiej Brytanii.

Sąd Najwyższy wyznaczył dalsze rozpatrzenie sprawy na przyszły miesiąc. Wcześniej ustawę zaskarżyli aktywiści walczący o wolność słowa oraz grupa mniejszych redakcji informacyjnych.

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