W Strefie Gazy w Palestynie ulewne deszcze zalały co najmniej 70 tys. namiotów, w których mieszkają przesiedleni Palestyńczycy. Jak podaje Cyprus Mail, kontrolowane przez Hamas rządowe biuro medialne Gazy poinformowało, że w ciągu ostatnich 12 godzin zła pogoda dotknęła dziesiątki tysięcy osób i spowodowała obrażenia. Nie informowano o ofiarach śmiertelnych.

Służba obrony cywilnej Gazy otrzymała 1 500 próśb o pomoc od przesiedlonych mieszkańców. Zawaliły się także trzy opuszczone budynki, jednak nikt nie ucierpiał.

Ludzie wzmacniają schronienia

W obozie namiotowym w mieście Gaza ludzie próbowali naprawiać namioty, wzmacniali je piaskiem, aby nie dopuścić do przedostawania się wody, a także wyprowadzali dzieci z zalanych schronień. Woda zalała koce i materace mieszkańców obozów.

Służby miejskie i obrona cywilna oświadczyły, że nie są w stanie poradzić sobie ze skutkami złej pogody z powodu niedoboru paliwa i uszkodzonego sprzętu. Według nich Izrael podczas wojny zniszczył setki pojazdów, w tym spychacze i sprzęt do odpompowywania wody.

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Pomoc i odbudowa

Hamas obarczył Izrael odpowiedzialnością za brak schronień i materiałów budowlanych, twierdząc, że nie wpuszcza ich do Gazy. Izraelska struktura wojskowa COGAT nie skomentowała natychmiast tych oskarżeń.

Jednocześnie COGAT poinformował, że przed spodziewanymi ulewami wraz z organizacjami międzynarodowymi zintensyfikował działania na rzecz poprawy warunków sanitarnych w Strefie Gazy. Według COGAT w tym tygodniu za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża dostarczono do Gazy cztery dodatkowe pojazdy próżniowe. Dołączyły one do ośmiu takich pojazdów sprowadzonych w poprzednim miesiącu w celu odpompowywania ścieków, wywozu odpadów oraz naprawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zawieszenie broni wynegocjowane za pośrednictwem USA w ubiegłym roku przewidywało przyszłą odbudowę Gazy, jednak nie osiągnięto istotnych postępów w tej sprawie. Negocjatorzy nie uzgodnili warunków rozbrojenia Hamasu i wycofania wojsk izraelskich, które kontrolują około dwóch trzecich terytorium Strefy.

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