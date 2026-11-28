W Rosji, państwie-agresorze, Meduza opublikowała relacje pięciu mężczyzn, którzy oświadczyli, że opuścili służbę w rosyjskiej armii i wyjechali z kraju. Redakcja poinformowała, że znalazła rozmówców za pośrednictwem projektu „Idźcie lasem”, który pomagał im w ucieczce. Ze względów bezpieczeństwa imiona bohaterów zostały zmienione, a ich wiek, jednostki wojskowe i obecne miejsce pobytu nie zostały ujawnione.

Kontrakty i służba

Andriej powiedział, że podpisał kontrakt w Moskwie w styczniu 2025 roku po zwolnieniu z banku. Według niego obiecywano mu służbę w „spokojnej” jednostce, ale po konflikcie z majorem został przeniesiony do jednostki bojowej. Podczas urlopu postanowił nie wracać i skontaktował się z wolontariuszami projektu.

Jewgienij oświadczył, że podczas służby zasadniczej w Jurdze jego i innych wojskowych bito oraz grożono im sprawą karną, aby zmusić ich do podpisania kontraktu. Według jego wersji dokumenty, które wręczono im rzekomo w celu potwierdzenia przeprowadzonej rozmowy, w rzeczywistości były kontraktami. Następnie uciekł z jednostki.

Obywatel Tadżykistanu Rustam powiedział, że po sprawdzeniu dokumentów policja zawiozła go do wojskowej komendy uzupełnień w Tule. Twierdzi, że po podpisaniu kontraktu walczył na tymczasowo okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy oraz w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej, a także dwukrotnie został ranny. Po urlopie medycznym wyjechał przez Kazachstan i Tadżykistan, a następnie udał się do Turcji i Europy.

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Trasy ucieczki

Rustam poinformował, że jego wniosek o azyl w Niemczech został odrzucony. Następnie dotarł do francuskiej Dunkierki i 19 września przepłynął kanał La Manche na pontonie. Według niego na pokładzie było około 50–60 osób, a francuska straż przybrzeżna eskortowała łódź. Obecnie mieszka w hotelu dla uchodźców w Wielkiej Brytanii i oczekuje na decyzję w sprawie swojego statusu.

Wasyl oświadczył, że zaczął się ukrywać po ciężkim zranieniu i znacznych stratach w swojej jednostce. Według niego po zatrzymaniu był przetrzymywany w komendanturze oraz w punkcie dla wojskowych, którzy samowolnie opuścili jednostkę, skąd później uciekł.

Ołeksandr powiedział, że po służbie w tymczasowo okupowanej przez Rosję części obwodu zaporoskiego ukrywał się przez kilka miesięcy. Według niego dotarł do Pietrozawodska, a następnie przez cztery dni szedł lasem, mając kombinezon neoprenowy, GPS i pobraną mapę. Podczas przeprawy, jak twierdzi, spotkał niedźwiedzicę z młodymi.

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