Megaprojekty w Arabii Saudyjskiej zwiększają popyt na produkty i usługi małych oraz średnich przedsiębiorstw przemysłowych, które dążą do wejścia do lokalnych łańcuchów dostaw. Dotyczy to nie tylko towarów przemysłowych, lecz także usług transportowych, magazynowych, naprawczych i inżynieryjnych, informuje Asharq Al-Awsat.

Profesor finansów Uniwersytetu Imama Muhammada ibn Sauda Abdullah As-Sallum zaznaczył, że królestwo stymuluje popyt na lokalne towary poprzez megaprojekty, programy lokalnego wkładu, zamówienia i rozwój łańcuchów produkcyjnych. Według danych przytoczonych przez eksperta wydatki Saudyjskiego Funduszu Inwestycji Publicznych i jego spółek zależnych na lokalny wkład w 2024 roku wyniosły 207 mld riali, czyli 55,2 mld dolarów.

Popyt i możliwości produkcyjne

Regularne zamówienia, według oceny As-Salluma, pozwalają fabrykom zwiększać wykorzystanie mocy, rozkładać koszty stałe na większą liczbę wytwarzanych produktów oraz inwestować w sprzęt, technologie i szkolenie personelu. Pomaga to również przedsiębiorstwom zdobywać doświadczenie w dostawach, które można wykorzystać do pozyskiwania nowych klientów w Arabii Saudyjskiej i za granicą.

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w dużych projektach nie ogranicza się do produkcji towarów. Mogą one dostarczać wyroby metalowe, komponenty elektryczne, materiały opakowaniowe i środki bezpieczeństwa, a także świadczyć usługi konserwacyjne oraz realizować indywidualne zamówienia produkcyjne.

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Płynność i kwalifikacja dostawców

Dyrektor generalny A&BC for Safety Tools and Materials Manufacturing Abdulaziz Aba Arrous oświadczył, że do codziennych problemów fabryk nadal należą brak płynności i nieregularny popyt. Realizacja dużego zamówienia wymaga wcześniejszego zakupu surowców, wypłaty wynagrodzeń i pokrycia kosztów produkcji, podczas gdy przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę za dostawę później.

Zwrócił on również uwagę na długotrwałe procedury rejestracji i kwalifikacji w dużych firmach. Nawet fabryki oferujące produkty wysokiej jakości i dysponujące wystarczającymi mocami mogą spotkać się z wymogami dotyczącymi wielkości zamówień lub warunków płatności, które przekraczają ich możliwości finansowe. Aba Arrous zaproponował, by małym przedsiębiorstwom przyznawać pierwsze zamówienia odpowiednio do ich możliwości, a następnie zwiększać ich wolumen w zależności od jakości wykonania i dotrzymania terminów.

As-Sallum dodał, że we wrześniu 2026 roku Fundusz Inwestycji Publicznych ogłosił uruchomienie spółki Tawreed, która ma oferować narzędzia finansowania łańcuchów dostaw, w tym wcześniejsze płatności za zatwierdzone faktury. Jednocześnie takie mechanizmy nie zastępują finansowania potrzebnego przedsiębiorstwom do zakupu surowców i rozpoczęcia produkcji.

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