Singapurska firma Megaspeed oświadczyła, że Alice Huang opuściła w niej stanowisko kierownicze w sierpniu 2025 roku. Firma poinformowała również o rozpoczęciu wewnętrznego dochodzenia w sprawie swojej działalności, podaje BBC News.

Wewnętrzna kontrola Megaspeed

Megaspeed jest największym nabywcą chipów Nvidia w Azji Południowo-Wschodniej. Firma oświadczyła, że wie o doniesieniach zawierających twierdzenia dotyczące jej działalności, łańcuchów dostaw i operacji międzynarodowych, które, według jej oceny, nie są potwierdzone weryfikowalnymi dowodami.

Firma podkreśliła, że prowadzi legalną działalność i zaangażowała zewnętrznych doradców prawnych do przeprowadzenia dokładnej wewnętrznej kontroli. Megaspeed oświadczyła również, że jej systemy kontroli operacji i dostaw zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym z wymogami amerykańskiej kontroli eksportu oraz regulacjami w każdym kraju, w którym działa.

Podejrzenia dotyczące dostaw chipów

Megaspeed jest podejrzewana o zapewnianie chińskim firmom pośredniego dostępu do chipów Nvidia za pośrednictwem centrów danych w Malezji, Indonezji i Tajlandii. Nvidia nie może sprzedawać zaawansowanych chipów Chinom, a przekazywanie takich chipów zagranicznym firmom może naruszać amerykańskie ograniczenia eksportowe.

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Minister finansów USA Scott Bessent powiedział CNBC, że kilka amerykańskich agencji przez miesiące popierało wpisanie Megaspeed na Entity List, listę ograniczającą handel USA z zagranicznymi firmami i osobami fizycznymi. Według niego decyzja zależała od Departamentu Handlu USA, którym kieruje Howard Lutnick.

Reakcja Chin i Kongresu USA

Lutnick został wezwany do złożenia zeznań przed Komisją Bankową Senatu USA w przyszłym miesiącu w sprawie roli jego resortu w zezwoleniu Nvidii na eksport zaawansowanych chipów. Inne komisje Kongresu zwróciły się do Lutnicka i Departamentu Handlu o zachowanie wszystkich dokumentów związanych z Nvidią i jej byłym szefem Jensenem Huangiem.

Chiny zaprzeczyły twierdzeniom, że Alice Huang jest szpiegiem, i ostrzegły USA przed wykorzystywaniem tej sprawy jako pretekstu do technologicznej blokady w dziedzinie sztucznej inteligencji.

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