Meksykańska Krajowa Komisja Wodna Conagua inwestuje 1,1 mld pesos, czyli około 60 mln dolarów, w plan sanitacyjny dla jeziora Pátzcuaro w stanie Michoacán. Środki mają zostać przeznaczone na przywrócenie stanu ekologicznego zbiornika, który cierpi z powodu zanieczyszczenia i spadku poziomu wody, podaje Mexico News Daily.

Oczyszczalnie i kanalizacja

W ramach projektu zrekonstruowanych zostanie sześć oczyszczalni w Las Garzas, Janitzio, San Pedrito, Quiroga, Tzintzuntzan i San Andrés Ziróndaro. Kolejne cztery nowe oczyszczalnie ścieków są budowane w San Juan Tumbio, Ihuatzio, Tzurumutaro i Quiroga.

Planowane jest także odnowienie ponad 116 kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz rekultywacja 10 lokalnych terenów podmokłych. Conagua będzie nadzorować prace pogłębiarskie i odnowę hydrologiczną, mające ograniczyć zanieczyszczenie jeziora.

Odnowa ekosystemu

Program zostanie uzupełniony o usuwanie hiacyntu wodnego, zalesianie oraz tworzenie tarasów na okolicznych zboczach. Według publikacji do pogorszenia jakości wody przyczyniła się działalność rolnicza, przemysłowa i bytowa, w tym nadmierne stosowanie nawozów i pestycydów, a także zrzuty nieoczyszczonych ścieków.

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Jezioro Pátzcuaro jest ważną częścią regionu z obiektami archeologicznymi, historycznymi, rekreacyjnymi i kulturowymi związanymi z dziedzictwem rdzennego ludu Purépecha. W zbiorniku żyją endemiczne gatunki ptaków, ryb i innych organizmów wodnych. W ostatnich latach poziom wody w jeziorze obniżył się tak bardzo, że niektóre części dna stale wysychają.

Prezydentka Claudia Sheinbaum, która stoi na czele planu oczyszczenia, odwiedziła oczyszczalnię w Quiroga i podziękowała pracownikom zaangażowanym w prace odtworzeniowe. Zauważyła również wysiłki władz Michoacán na rzecz odnowienia źródeł zasilających ekosystem jeziora.

Szef biura Conagua w Michoacán, Luis Roberto Arias Reyes, oświadczył, że projekt bezpośrednio przyniesie korzyści ponad 142 tys. mieszkańców gmin Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga i Erongarícuaro dzięki bardziej efektywnej infrastrukturze zarządzania ściekami.

Władze stanu Michoacán oświadczyły, że oczyszczenie jeziora powinno wspierać rozwój gospodarczy rdzennych społeczności na wyspach Janitzio, Tecuena, La Pacanda i Yunuén, a także w miejscowościach Urandén i Huecorio, gdzie ważnymi sektorami gospodarki są rybołówstwo i turystyka.

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