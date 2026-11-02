Meksykańskie Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało 450 żołnierzy i dwa śmigłowce do Matamoros oraz innych gmin stanu Tamaulipas po aktach przemocy, które wybuchły po zatrzymaniu podejrzanego o związki z kartelem narkotykowym. Jak informuje Mexico News Daily, łącznie zginęło sześć osób, w tym siedmioletnia obywatelka USA.

Blokady i strzelanina

Siły federalne zatrzymały w Matamoros Axela Alfredo Cárdenasa Rodrígueza oraz drugiego mężczyznę, którego tożsamości nie ujawniono. Według meksykańskiego Ministerstwa Obrony Cárdenas Rodríguez jest uznawany za drugą najważniejszą osobę we frakcji Cyklony Kartelu Zatoki.

Po zatrzymaniu domniemani członkowie kartelu ustawili blokady drogowe w Matamoros i innych częściach Tamaulipas. Aby utrudnić przejazd drogami, podpalali samochody. W Matamoros, mieście granicznym położonym naprzeciwko Brownsville w Teksasie, a także w innych częściach stanu, informowano o strzelaninie i starciach przestępców z siłami bezpieczeństwa.

Gubernator Tamaulipas Américo Villarreal oświadczył, że pięć osób zginęło w dwóch wypadkach drogowych: pojazdy, którymi podróżowały, uderzyły w samochody podpalone w celu utworzenia blokad. Federalny gabinet bezpieczeństwa podał, że blokady usunięto w wyniku skoordynowanych działań władz różnych szczebli.

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Śledztwo w sprawie śmierci dziecka

Szóstą ofiarą przemocy była siedmioletnia dziewczynka, obywatelka USA, którą media nazwały Aranza Adailini. Według gubernatora zmarła po odniesieniu obrażeń w incydencie, w którym ucierpiała także jej matka. Według doniesień mediów dziewczynka podróżowała z krewnymi SUV-em w pobliżu Matamoros.

Rodzina dziecka twierdzi, że meksykańskie siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do pojazdu ze śmigłowca. Villarreal poinformował, że władze sprawdzają, czy dziewczynka mogła odnieść obrażenia w wyniku działań funkcjonariuszy policji stanowej ze śmigłowca, który reagował na przemoc.

Według Ministerstwa Obrony podczas zatrzymania Cárdenasa Rodrígueza i drugiego podejrzanego zabezpieczono broń, amunicję, magazynki, narkotyki i pojazd. Obu zatrzymanych przetransportowano samolotem wojskowym do Miasta Meksyk i przekazano jednostce Prokuratury Federalnej zajmującej się przestępczością zorganizowaną.

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