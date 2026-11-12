W Meksyku znajomość języków rdzennych ludów po raz pierwszy zaczęto zaliczać jako spełnienie wymogu językowego przy naborze do techniczno-administracyjnej gałęzi służby dyplomatycznej. Kandydaci mogą potwierdzić znajomość określonych wariantów języków majańskich, mixteckiego, nahuatl lub zapoteckiego.

Nowe zasady mają pomóc poprawić wsparcie konsularne dla obywateli Meksyku w Stanach Zjednoczonych, dla których język hiszpański nie jest językiem ojczystym. Jak informuje Mexico News Daily, przewodnicząca Komisji ds. Personelu Służby Dyplomatycznej Ana Luisa Fajer oświadczyła, że w Stanach Zjednoczonych mieszka około 500 tysięcy Meksykanów rdzennego pochodzenia.

Wakaty i wymagania

20 października Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku opublikowało w Dzienniku Urzędowym ogłoszenie o naborze na maksymalnie 80 stanowisk. Z tego 44 stanowiska przewidziano w obszarze administracyjnym, 20 — w sprawach konsularnych, społecznościach i ochronie, a kolejne 16 — w technologiach informacyjnych i cyfryzacji.

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Od kandydatów nie wymaga się potwierdzenia przynależności do rdzennych ludów. Jednocześnie wszyscy kandydaci muszą zdać pisemny egzamin z języka hiszpańskiego. Osoby, które spełnią wymóg językowy dzięki jednemu z języków rdzennych, nie są zobowiązane do potwierdzenia znajomości angielskiego ani innego języka obcego.

Pomoc w konsulatach USA

Konsul generalny Meksyku w Atlancie Rafael Laveaga zaznaczył, że bariery językowe utrudniają pomoc hospitalizowanym pacjentom, osobom zatrzymanym w sprawach migracyjnych, które próbują zrozumieć swoje prawa, a także ofiarom przestępstw podczas kontaktu z prawnikami. Według niego w Georgii, Alabamie i wschodnim Tennessee mieszkają setki rodzin posługujących się językami mixteckim, zapoteckim i nahuatl.

Zmiany są kontynuacją inicjatywy konsularnej uruchomionej w ubiegłym roku, której celem jest rozpowszechnianie informacji rządowych w 15 językach rdzennych ludów w meksykańskich konsulatach, ambasadach i innych placówkach za granicą. Rejestracja do ogłoszonego naboru trwała od 26 października do 3 listopada i już się zakończyła. Kandydaci dopuszczeni do kolejnego etapu muszą złożyć dokumenty do 17 listopada. Egzaminy wstępne zaplanowano na styczeń, a dalszą ocenę i szkolenie — na następną wiosnę.

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