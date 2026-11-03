Ambasada Meksyku w Arabii Saudyjskiej wezwała swoich obywateli do powstrzymania się od niekoniecznych podróży do królestwa, w tym wyjazdów turystycznych i wizyt u krewnych. Jako powód wskazano napięcia na Bliskim Wschodzie oraz podwyższone regionalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, informuje Anadolu Agency.

Porady dla osób przebywających w kraju

Meksykanów mieszkających w Arabii Saudyjskiej lub podróżujących przez nią tranzytem wezwano do zachowania czujności i podjęcia dodatkowych środków ostrożności. Placówka dyplomatyczna zaleciła śledzenie alertów w telefonie dotyczących możliwych ataków oraz, w razie potrzeby, pozostanie w domu lub przejście w bezpieczne miejsce w pracy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zalecenia ambasady

Ambasada ostrzegła również obywateli przed rozpowszechnianiem w mediach społecznościowych zdjęć i nagrań wideo incydentów związanych z konfliktem. Obywatelom zalecono śledzenie oficjalnych stron placówki dyplomatycznej, zarejestrowanie swoich danych osobowych oraz korzystanie z podanych kontaktów w celu uzyskania pomocy w nagłych wypadkach lub pomocy konsularnej. W poprzednich zaleceniach ambasada radziła sprawdzać warunki lotów bezpośrednio u linii lotniczych i na lotniskach.

Czytaj nas na