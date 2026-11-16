Prokuratura meksykańskiego stanu Guerrero bada śmierć dziennikarza Eduardo Floresa Salado jako zabójstwo w okolicznościach obciążających. Jego ciało ze śladami przemocy znaleziono w sobotę wieczorem w rejonie Canuto Noguera miejscowości La Sabana, należącej do gminy Acapulco de Juárez. Poinformowała o tym agencja Anadolu.

Według wstępnych danych policji dziennikarz miał obrażenia szyi, co wzbudziło podejrzenia o możliwe uduszenie. Jednocześnie władze publicznie nie potwierdziły przyczyny śmierci.

Nie informowano o zatrzymaniach w tej sprawie. Śledczy nie ustalili również motywu i nie określili jeszcze, czy śmierć Floresa Salado mogła mieć związek z jego działalnością dziennikarską.

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Okoliczności śmierci

Flores Salado pracował w cyfrowym medium Enfoque Informativo i relacjonował kwestie bezpieczeństwa, praw człowieka, wymuszonych zaginięć oraz tematy związane z Acapulco i stanem Guerrero.

Reakcja redakcji

W Enfoque Informativo potępiono śmierć kolegi, nazywając ją atakiem na wolność prasy. Redakcja wezwała władze do niezwłocznego przeprowadzenia dokładnego, przejrzystego i profesjonalnego śledztwa, ustalenia okoliczności sprawy oraz osób odpowiedzialnych.

Organizacja praw człowieka Article 19 udokumentowała od 2000 roku 181 zabójstw dziennikarzy w Meksyku w sprawach, które potencjalnie mogą być związane z ich działalnością zawodową.

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