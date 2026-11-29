W Mansfield w Teksasie kobieca reprezentacja Meksyku w piłce nożnej pokonała Haiti 4:2 w ćwierćfinale mistrzostw kobiet CONCACAF. Zwycięstwo zapewniło meksykańskiej drużynie udział w mistrzostwach świata w 2027 roku oraz igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, informuje Channel NewsAsia.

Meksyk zagra na mistrzostwach świata kobiet po raz pierwszy od 2015 roku: zespół opuścił turnieje w 2019 i 2023 roku. Reprezentacja zakwalifikowała się również na igrzyska po raz pierwszy od olimpiady w Atenach w 2004 roku.

Przebieg meczu

Diana Ordóñez otworzyła wynik w 13. minucie, kończąc akcję strzałem z bliskiej odległości. Dziewięć minut później Haiti otrzymało prawo do rzutu karnego, jednak bramkarka Meksyku Esthefanny Barreras obroniła strzał Melchie Dumornay.

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W 30. minucie Meksykanka Alice Soto opuściła boisko z powodu kontuzji, a zastąpiła ją Maricarmen Reyes. Wkrótce potem Batcheba Louis wyrównała, lecz Ovalle ponownie wyprowadziła Meksyk na prowadzenie w 41. minucie po stałym fragmencie gry. W doliczonym czasie pierwszej połowy Reyes wykończyła kontratak, a zespoły zeszły na przerwę przy wyniku 3:1.

Druga połowa

W 59. minucie Kethna Louis zmniejszyła stratę Haiti dalekim strzałem z rzutu wolnego po faulu Ovalle na Roselord Éloissaint. Haitańska drużyna próbowała wyrównać, ale obrończyni Aliya Farmer dokonała decydującego wybicia piłki. Scarlett Camberos później nie wykorzystała szansy na powiększenie przewagi Meksyku, strzelając obok bramki.

Ovalle skompletowała dublet w 73. minucie, ponownie zdobywając bramkę po stałym fragmencie gry i ustalając końcowy wynik. Meksyk zmierzy się z Kanadą w półfinale. Kanadyjki wcześniej pokonały Panamę 4:0, również zapewniając sobie miejsca na MŚ 2027 i igrzyskach olimpijskich 2028. Haiti będzie kontynuować walkę o awans na mistrzostwa świata poprzez play-in.

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