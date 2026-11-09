W mieście Zapopan w meksykańskim stanie Jalisco zatrzymano Rafaela N, znanego jako R2. Władze kraju uważają go za domniemanego kluczowego lidera grupy Los Rs — komórki Kartelu Nowej Generacji z Jalisco działającej w stanach Jalisco i Michoacán. Informuje o tym Daily Maverick.

Operacja w Zapopan

Według meksykańskiej marynarki wojennej operację przeprowadziła jednostka operacji specjalnych w koordynacji z ministerstwem bezpieczeństwa. Poprzedziły ją działania Narodowego Centrum Wywiadowczego Meksyku, a także informacje udostępnione przez amerykańską Agencję ds. Zwalczania Narkotyków. Wraz z Rafaelem N zatrzymano jeszcze 19 osób.

Podczas operacji personel meksykańskiej marynarki wojennej został zaatakowany z użyciem broni, po czym wojskowi otworzyli ogień w odpowiedzi. Według marynarki Rafael N i jeden oficer marynarki odnieśli obrażenia i otrzymują pomoc medyczną.

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Podejrzenia i nakazy

Minister bezpieczeństwa Omar García Harfuch oświadczył, że zatrzymany ma w Meksyku nakaz aresztowania za zabójstwo w okolicznościach obciążających, a także nakaz aresztowania w celu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Meksykańska marynarka wojenna wiąże Rafaela N z zabójstwem byłego burmistrza miasta Uruapan Carlosa Manzo oraz 19 innych osób.

Manzo został zastrzelony 1 listopada 2025 roku podczas publicznych obchodów Dnia Zmarłych w stanie Michoacán, gdy przebywał z rodziną. Według Garcíi Harfucha komórkę Los Rs łączy się z wymuszeniami, handlem narkotykami, zabójstwami, bezprawnym pozbawieniem wolności, porwaniami oraz atakami na przedstawicieli władz. DEA oświadczyła, że R2 był poszukiwany w USA na podstawie federalnych zarzutów dotyczących handlu narkotykami i przestępstw związanych z bronią.

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