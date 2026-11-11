Zespoły uczniowskie ze stanu Aguascalientes w Meksyku zdobyły trzy nagrody w międzynarodowych zawodach robotyki ROBOchæmpions, które odbyły się w Lörrach w Niemczech. Zespół Lanceros Overclock zwyciężył w kategorii szkół średnich dla uczestników w wieku od 14 do 20 lat w konkurencji Robo Shuttle, informuje Mexico News Daily.

Roboty do transportu piłeczek i pojedynków

W Robo Shuttle uczestnicy budowali i programowali autonomiczne roboty, które miały poruszać się po wyznaczonej trasie i przewozić piłeczki do tenisa stołowego. Zespół NexumAMG zajął drugie miejsce w tej samej konkurencji i kategorii wiekowej.

Zespół MagiBot zajął drugie miejsce w kategorii Robo Clash dla uczestników w wieku od 11 do 14 lat. W tej konkurencji roboty zbudowane przez zespoły rywalizują ze sobą na arenie. Zgodnie z regulaminem turnieju każdy zespół mógł liczyć od dwóch do czterech uczniów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział 16 uczniów

Aguascalientes reprezentowało w zawodach 16 uczniów z trzech placówek edukacyjnych: publicznego obywatelskiego liceum Lanceros de Aguascalientes, ogólnokształcącej szkoły średniej nr 6 im. José Guadalupe Posady oraz szkoły podstawowej Magisterio Nacional.

Organizator Phaenovum, uczniowskie centrum badawcze w Lörrach, poinformował, że pierwszy turniej ROBOchæmpions zgromadził zespoły z Meksyku, Egiptu i regionu. Organizatorzy opublikowali wyniki w pięciu kategoriach obejmujących wyścigi, pojedynki robotów, transport przedmiotów i autonomiczne gaszenie ognia. W jednym z wyzwań robot musiał samodzielnie zgasić płomień świecy.

Według władz stanu Aguascalientes prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum we wtorek wyróżniła miejscowych uczniów za ich wcześniejsze zwycięstwo w mistrzostwach świata RoboRAVE w Osace w Japonii. W sierpniu uczniowie szkoły nr 6 im. José Guadalupe Posady wygrali kategorię FastBot Middle School.

Czytaj nas na