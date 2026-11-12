Meksykański kucharz i twórca treści kulinarnych Borresito, którego prawdziwe imię to Jesus Manuel Ponce Ruiz, zajął pierwsze miejsce w konkursie Global Ramyun Challenge w mieście Gumi w Korei Południowej. Zwycięstwo przyniosło mu danie Lager Spicy Butter Ramyun z makaronem Shin Ramyun, papryką chipotle, piwem, masłem i skórką z cytryny, podane z grillowanym szaszłykiem z kurczaka, informuje Korea Herald.

Konkurs w Gumi

Zawody odbyły się w ramach festiwalu ramyunu w Gumi, który trwał od 6 do 8 listopada. Do konkursu zgłoszono 1263 aplikacje z 80 krajów, a do rundy finałowej zakwalifikowali się influencerzy kulinarni reprezentujący 13 państw.

Według Borresito początkowo nie planował udziału w konkursie, a nawet nie zamierzał w najbliższym czasie odwiedzać Korei Południowej. Jego żona, która szukała informacji na temat podróży zaplanowanej na przyszły rok, natrafiła na relacje twórców treści o Gumi Ramyun Challenge, znalazła stronę internetową konkursu i zaproponowała mu zgłoszenie się.

Dla kucharza była to pierwsza podróż do Korei Południowej. Otrzymał 1 mln wonów, czyli około 750 dolarów amerykańskich, certyfikat za pierwsze miejsce oraz tytuł ambasadora Gumi Ramyun Challenge.

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Piwo zamiast wody

Podczas festiwalu Borresito gotował makaron w piwie, a nie w wodzie, co zaskoczyło część koreańskich gości. Kucharz wyjaśnił, że w Meksyku piwo jest często używane do grillowanego mięsa, marynat i sosów.

W jego przepisie piwo nadaje sosowi lekką goryczkę, słodowe nuty i głębię smaku, a także równoważy kremowość masła oraz dymną ostrość chipotle. Napój redukował razem z podsmażoną cebulą, czosnkiem, sosem sojowym i chipotle. Cytrusowa nuta w daniu pojawiła się dzięki skórce z cytryny.

Inne eksperymenty z ramyunem

Borresito stworzył także Black Ramyun — niemal czarne danie na bazie Shin Ramyun. Sos do niego składa się z podsmażonej pasty z czarnego sezamu, czarnego czosnku, sosu sojowego, oleju arachidowego, octu ryżowego, wody po gotowaniu makaronu oraz części oryginalnej przyprawy. Gotowe danie uzupełnia surowym żółtkiem.

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